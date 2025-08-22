رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیریهای مستمر برای تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی در استان، اظهار داشت: در نتیجه تلاشهای صورتگرفته طی یک سال گذشته، حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات کشوری به حوزه حملونقل اختصاص یافت.
وی افزود: از این میزان اعتبار، ۳۵ میلیارد تومان به ساخت قرارگاه حملونقل به نام مبارک امام علی (ع) در مرز خسروی اختصاص پیدا کرده است. این مجموعه با هدف خدمترسانی به زائران اربعین حسینی و مردم منطقه احداث میشود؛ بهگونهای که یک ماه از سال در اختیار ستاد اربعین خواهد بود و در باقی ماهها مدیریت و بهرهبرداری آن به عهده شهرداری قصرشیرین خواهد بود تا مردم این شهر و بهویژه رانندگان و فعالان ترانزیت در مرز پرویزخان از خدمات رفاهی آن بهرهمند شوند.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه توسعه حملونقل شهری در اولویت برنامهها قرار دارد، گفت: ۱۳ میلیارد تومان از این اعتبارات نیز به خرید یک دستگاه اتوبوس اختصاص یافته که فرآیند تأمین و خرید آن به پایان رسیده و در شرف تحویل به ناوگان است. این اقدام در راستای نوسازی ناوگان حملونقل شهری و ارتقای سطح خدمات به شهروندان انجام میشود.
دوستی ادامه داد: همچنین مبلغ ۱۰ میلیارد تومان یارانه بلیت به ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه اختصاص خواهد یافت که این حمایت مالی نقش مؤثری در کاهش هزینهها و بهبود خدماترسانی به مردم خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: با اختصاص این اعتبارات، شاهد تحولی جدی در حوزه حملونقل استان بهویژه در بخش خدماترسانی به زائران اربعین و همچنین ناوگان حملونقل شهری کرمانشاه خواهیم بود و این مسیر با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.
