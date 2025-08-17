خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان کرمانشاه در ایام اربعین حسینی، نقشی بی‌بدیل و استراتژیک در مسیر حرکت میلیونی زائران به عتبات عالیات ایفا می‌کند. واقع شدن این استان در مسیر مستقیم حرکت زائران به سمت مرزهای بین‌المللی مهران و خسروی، موجب شده است که بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین از محورهای مواصلاتی کرمانشاه عبور کنند و این منطقه به قلب تپنده تردد زائران حسینی بدل شود. از همین رو، توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در استان کرمانشاه نه تنها یک ضرورت محلی، بلکه یک اولویت ملی است که ثمرات آن در سهولت، سرعت و امنیت سفر میلیون‌ها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) نمایان می‌شود.

مرز خسروی به‌عنوان نزدیک‌ترین گذرگاه به کربلای معلی، جایگاهی ویژه در میان زائران دارد. این مرز با فاصله‌ای کوتاه‌تر از سایر مرزها به کربلا و نجف، برای سال‌ها مورد توجه بوده و امروز با فراهم شدن زیرساخت‌های گسترده، بستر مناسبی برای عبور روان و مطمئن زائران ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مسیرهای منتهی به مرز مهران نیز در بخش مهمی از استان کرمانشاه قرار دارد و این موضوع مسئولیت دستگاه‌های اجرایی استان را دوچندان ساخته است. در نتیجه، کرمانشاه نه‌تنها به‌عنوان میزبان زائران در مرز خسروی عمل می‌کند، بلکه گذرگاه اصلی میلیون‌ها نفر از زائرانی است که راهی مرز مهران می‌شوند. این نقش دوگانه، اهمیت آمادگی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و خدماتی استان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای ارتقا و بهسازی شبکه جاده‌ای استان صورت گرفته است. چهارخطه شدن محورهای پرتردد همچون کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب و اسلام‌آباد – سرپل‌ذهاب، توسعه بزرگراه‌های منتهی به قصرشیرین و مرز خسروی، نصب تابلوهای راهنمایی و علائم ایمنی، ایجاد ایستگاه‌های راهنمای زائر و بهسازی پایانه‌های مرزی، بخشی از این تلاش‌ها به شمار می‌رود. همچنین ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان اعم از اتوبوس‌ها، تاکسی‌های بین‌شهری و مینی‌بوس‌ها، با بسیج کامل در خدمت زائران قرار گرفته و ظرفیت ویژه‌ای برای جابه‌جایی انبوه مسافران فراهم کرده‌اند. به‌ویژه در ایام اوج بازگشت زائران، افزایش ناوگان و استفاده از توان بخش خصوصی موجب شده تا هیچ زائری در استان بدون وسیله نقلیه نماند و ترددها به شکلی سریع و روان انجام گیرد.

افزون بر این، ایجاد و تجهیز پارکینگ‌های بزرگ در محدوده مرز خسروی، استقرار نیروهای راهور برای مدیریت ترافیک، حضور تیم‌های امدادی هلال‌احمر و اورژانس در طول مسیر و ساماندهی پایانه‌های درون‌شهری و برون‌شهری در کرمانشاه و شهرستان‌های مرزی، آرامش خاطر بیشتری را برای زائران به ارمغان آورده است. تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای راهداری برای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و رفع هرگونه مانع احتمالی نیز سبب شده تردد میلیونی زائران با کمترین مشکل و بیشترین سرعت انجام شود.

نکته حائز اهمیت آن است که استان کرمانشاه در ایام اربعین تنها یک معبر جغرافیایی نیست، بلکه با تمام توان به میزبان زائران تبدیل می‌شود. خدمات گسترده مردمی، فعالیت موکب‌ها در مسیرهای اصلی، همراهی رانندگان ناوگان حمل‌ونقل و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در طول مسیر، نشان از هم‌افزایی مثال‌زدنی مردم و مسئولان دارد. این همدلی سبب شده است که زائران از لحظه ورود به کرمانشاه تا خروج از مرز، تجربه‌ای امن، سریع، بی‌دغدغه و در شأن نام سیدالشهدا (ع) داشته باشند.

بدین‌ترتیب، می‌توان گفت استان کرمانشاه با در اختیار داشتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل مجهز و مدیریتی منسجم، به شاهراه اصلی تردد زائران اربعین بدل شده است. بیش از ۶۰ درصد زائرانی که راهی مهران یا خسروی می‌شوند، از این استان عبور می‌کنند و همین نقش استراتژیک، کرمانشاه را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تدارکاتی و لجستیکی در خدمت‌رسانی به بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان تبدیل کرده است. امروز مرز خسروی و جاده‌های استان کرمانشاه نماد تردد آسان و سریع زائران هستند؛ ترددی که با همت جمعی مردم و مسئولان، بدون مشکل و با نهایت آرامش انجام می‌شود.

جابجایی بیش از ۲۸ هزار زائر اربعین از طریق راه‌آهن کرمانشاه

مصطفی ترکی مدیرکل راه‌آهن اراک و کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام اربعین اظهار کرد: برای تسهیل تردد زائران حسینی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، چهار قطار فوق‌العاده ویژه اربعین به برنامه قطارهای استان کرمانشاه افزوده شد که با استقبال گسترده زائران همراه بود.

وی با بیان اینکه طی ایام اربعین امسال بیش از ۲۸ هزار زائر از طریق ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه جابه‌جا شدند، افزود: این قطارها از شهرهای تهران، رشت، مشهد، ساری و گرگان وارد کرمانشاه شدند و توانستند بخش قابل توجهی از بار جابه‌جایی زائران اربعین را به دوش بکشند.

ترکی خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار قطارهای مستقیم از استان‌های شمالی کشور وارد کرمانشاه شدند که این موضوع علاوه بر سهولت تردد زائران اربعین، موجب توسعه حمل‌ونقل ریلی و رونق گردشگری استان نیز شد.

مدیرکل راه‌آهن اراک و کرمانشاه با اشاره به راه‌اندازی قطار پنج‌ستاره «فدک» در مسیر کرمانشاه – مشهد گفت: این قطار که چند ماه پیش راه‌اندازی شده، با استقبال چشمگیر مسافران روبه‌رو بوده و در ایام اربعین نیز آماده خدمت‌رسانی به زائران بود.

وی با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب خدماتی و رفاهی در ایام اربعین برای زائران مرز خسروی تصریح کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، سرعت قطارهای کرمانشاه از ۶۰ به ۸۰ کیلومتر افزایش یافته و همین امر موجب شده سفرهای ریلی از مبدا و به مقصد کرمانشاه با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

افزایش دو برابری پروازهای فرودگاه کرمانشاه در ایام اربعین

مجتبی بیاتی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چهارم تا بیست و دوم مردادماه سال جاری، در مجموع ۸۵ پرواز ورودی و ۸۵ پرواز خروجی با حدود ۱۶ هزار مسافر از طریق فرودگاه کرمانشاه جابه‌جا شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه تنها پایانه هوایی ۲۴ ساعته منطقه است، افزود: عمده پروازها در بازه زمانی ساعت ۵ صبح تا ۲۲ بامداد انجام شده و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، تعداد پروازهای این فرودگاه در ایام اربعین نسبت به گذشته دو برابر افزایش یافته است.

بیاتی با بیان اینکه مسیرهای تهران و مشهد پرترددترین خطوط پروازی در ایام اربعین برای زائران بوده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این مسیرها، پروازهایی به مقصد بندرعباس و عسلویه نیز برقرار است تا طیف گسترده‌تری از زائران بتوانند از خدمات هوایی استان استفاده کنند.

تداوم خدمت‌رسانی تا بازگشت زائران

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه تأکید کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های خدماتی، رفاهی و لجستیکی فرودگاه برای رفاه حال زائران حسینی بسیج شده و موکبی نیز در فرودگاه برپا شده است تا زائران در زمان حضور در پایانه هوایی از خدمات فرهنگی و رفاهی آن بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی فرودگاه کرمانشاه تا زمان بازگشت آخرین زائران اربعین ادامه خواهد داشت و مجموعه مدیریتی و کارکنان فرودگاه با تمام توان در کنار مردم و زائران قرار دارند.

فعالیت ۲۴ ساعته ناوگان حمل‌ونقل برای جابجایی زائران اربعین در مرز خسروی

رضا دوستی مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای عملیات انتقال زائران، تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی در مرز خسروی به‌صورت منظم و شبانه‌روزی در خدمت زائران اباعبدالله الحسین (ع) قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه اتوبوس‌ها در سه شیفت کاری و به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند، افزود: تلاش شبانه‌روزی رانندگان و نیروهای پشتیبان موجب شده زائران در کمترین زمان ممکن جابه‌جا شوند و این روند بدون وقفه ادامه دارد.



دوستی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار سرویس حمل‌ونقل در مرز خسروی، چه در داخل خاک ایران و چه در داخل خاک عراق، به زائران عزیز ارائه شده است و این خدمات همچنان با قوت ادامه دارد.



مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی تأکید کرد: ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی، ون و مینی‌بوس تا پایان عملیات انتقال زائران و تا آخرین نفری که وارد خاک ایران شود، در مرز مستقر خواهد بود و هیچ‌گونه خللی در روند خدمات‌رسانی ایجاد نخواهد شد.



وی گفت: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که حتی در ساعات اوج بازگشت زائران نیز سرویس‌دهی به‌صورت روان و منظم ادامه یابد و زائران با آرامش و سهولت مسیر بازگشت خود را طی کنند.

کاهش ۳۰ درصدی کرایه مسیرهای زیارتی عراق و توسعه خدمات رفاهی در پایانه‌های مرزی با توافقات جدید

یونس امیری مشاور و دستیار استاندار کرمانشاه در امور عراق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در سال جاری، کنترل کرایه‌های حمل‌ونقل در خاک عراق بود. با عنایت الهی و همکاری طرف عراقی توانستیم از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنیم و حتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی استان دیالی و به‌کارگیری ناوگان حمل‌ونقل، حدود ۳۰ درصد کاهش در هزینه‌های جابجایی زائران به شهرهای زیارتی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ورود ناوگان حمل‌ونقل گفت: حدود ۷۰۰ دستگاه شامل مینی‌بوس، ون و اتوبوس از بخش خصوصی به کار گرفته شد و همچنین نزدیک به ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از حمل‌ونقل عمومی و دولتی عراق به این ظرفیت اضافه شد. مجموعاً بالغ بر هزار دستگاه در اختیار زائران قرار گرفت تا جابجایی آنان به سهولت انجام شود.