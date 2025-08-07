به گزارش خبرنگار مهر، با ورود موج تازهای از زائران اربعین حسینی به مرز خسروی و افزایش قابل توجه ترددها در این گذرگاه مرزی، پارکینگهای کمربندی قصرشیرین از جمله پارکینگهای ارتش، مسلم بن عقیل و سایر مراکز پیشبینیشده، بهطور کامل زیر بار رفتند.
در همین راستا و برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند جابهجایی زائران، با دستور مستقیم رضا دوستی، مسئول قرارگاه حملونقل مرزی خسروی، ناوگان جدیدی از اتوبوسهای سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه به منطقه اعزام و بلافاصله در پایانه مرزی مستقر شد.
در پی این تصمیم، جلسهای اضطراری به ریاست رضا دوستی در قرارگاه حملونقل مرزی خسروی تشکیل شد و طی آن، تیمهای گشتی، نظارتی و اجرایی دستورات لازم جهت ساماندهی شرایط جدید و استمرار خدمات را دریافت کردند.
علیرغم افزایش چشمگیر ترددها، مسئول قرارگاه حملونقل مرزی خسروی اعلام کرد که هیچگونه مشکلی در حوزه حملونقل زائران تاکنون گزارش نشده و تدابیر پیشدستانه اتخاذ شده، موجب روانسازی ترافیک و سهولت در انتقال زائران به نقاط مختلف شده است.
بنابر اعلام رسمی قرارگاه، این ناوگان تازهوارد تا بازگشت آخرین زائر در مرز خسروی مستقر خواهد بود و همه امکانات مورد نیاز برای استمرار خدمترسانی تا پایان مراسم اربعین فراهم شده است.
