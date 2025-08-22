  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

اخراج ۱۵ افسر ارتش رژیم صهیونیستی در پی اعتراض به جنگ غزه

ارتش رژیم صهیونیستی ۱۵ افسر را که دادخواستی برای توقف جنگ غزه امضا کرده بودند، اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» به نقل از منابع رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش اشغالگر چند ماه پیش ۱۵ افسر نیروی هوایی را به دلیل امضای دادخواستی برای توقف جنگ غزه و بازگرداندن اسرا اخراج کرد.

این روزنامه عبری در ادامه گزارش خود افزود: ارتش اسرائیل تلاش کرد تا این افسران امضای خود را از دادخواست توقف جنگ پس گرفته و پس از امتناع، آنها را از خدمت اخراج کرد.

به نوشته «یدیعوت آحارانوت»، قرار بود برخی از این افسران در حمله به ایران شرکت کنند اما به خدمت ذخیره فراخوانده نشدند.

این افسران اخراجی شکایتی را به دیوان عالی رژیم صهیونیستی ارائه کردند و خواستار بازگشت به خدمت شدند.

۱۷ خلبان نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی هم پس از اخراج به دلایل مشابه، به دادخواستی که توسط این ۱۵ افسران ارائه شده بود، پیوستند.

