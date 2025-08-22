تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

بامداد و صبح امروز جمعه، نوار غزه شاهد موجی از حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی بود که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، انجامید.

در اردوگاه النصیرات در مرکز غزه، بر اثر بمباران یک آپارتمان مسکونی در برج الاتحاد، یک کودک به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند. آتش‌سوزی بزرگی نیز در محل رخ داد.

در خان یونس در جنوب نوار غزه، سه تن در پی حمله هوایی به یک خانه مجروح شدند.

در خیابان الجلاء شهر غزه، جنگنده‌های اسرائیلی یک خیمه متعلق به خانواده آواره را هدف قرار دادند که به شهادت ۵ نفر شامل پدر، مادر و سه فرزندشان انجامید.

در اردوگاه الشاطئ در غرب غزه، حملات هوایی به منازل مسکونی چندین شهید و زخمی برجای گذاشت. در یکی از حملات، سه نفر از جمله یک کودک دختر به شهادت رسیدند.

در شمال جبالیا، ارتش صهیونیستی چندین منزل مسکونی را منفجر کرد.

در محله الصبره و الزیتون در جنوب شهر غزه، حملات توپخانه‌ای و هوایی خسارت‌های گسترده و تلفات انسانی به همراه داشت. بر اثر بمباران اطراف مسجد الاستجابه، یک مادر و فرزندش به شهادت رسیدند.

در محله الشجاعیه نیز ارتش صهیونیستی یک ربات انفجاری را منفجر کرد.

در نزدیکی مرکز کمک‌های آمریکایی در رفح، حملات سنگین توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی گزارش شده است. بسیاری از قربانیان از میان خانواده‌های بی‌پناه و آوارگانی بودند که در چادرها پناه گرفته بودند.