به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پیامی شلکه اجتماعی «ایکس» نوشت: ما دیروز طرح ارتش را برای یکسره کردن جنگ غزه با قدرت آتش گسترده، تخلیه ساکنان و عملیات زمینی تصویب کردیم.

«اسرائیل کاتز» در ادامه افزود: مهمترین شرایط ما برای پایان دادن به جنگ، آزادی همه اسرا و برچیدن سلاح‌های حماس است.

این وزیر صهیونیست مدعی شد: اگر حماس موافقت نکند، غزه همانطور که وعده داده شده است، به رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد و این همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد.

کاتز درادامه ادعاهای خود تهدید کرد: به زودی، دروازه‌های جهنم به روی حماس باز خواهد شد تا زمانی که با شرایط ما موافقت کند. حماس باید همه اسرا را آزاد کند و سلاح‌های خود را زمین بگذارد.