به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی روز صنعت دفاعی را به امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم (انفال / ۶۰)

برادر ارجمند امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم

پیشرفت پرسرعت و مقتدرانه توان دفاعی ایران اسلامی، محصول اعتماد پیش‌برنده و هدایت‌های راهبردی فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای (مد ظله العالی) نسبت به نیروهای مسلح، صنعت دفاعی کشور، خصوصاً وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

اوج این پیشرفت‌های دفاعی در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، در دوران دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به منصه ظهور رسید و اذعان جهانیان را به اتکا کشورمان به قدرت ملت و توانمندی بومی و درون پایه دفاعی ایران به همراه داشت.

باور به دانشمندان داخلی و اتکا به محصولات متنوع و بومی دفاعی در اوج تحریم‌های ظالمانه، نشان داد کشورمان در تولید و بهره برداری نیازمندی‌های دفاعی خود برای حفظ امنیت ملی، استقلال کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، منتظر اجازه هیچ بیگانه ای نخواهد ماند.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کرد راهبرد اتحاد و انسجام ملی با هدایت‌های حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و جانفشانی نیروهای مسلح و از همه مهمتر مقاومت با بصیرت و آگاهانه ملت عزیز ایران اسلامی، کشورمان را در مقابل اتحاد نامبارک شیاطین به پیروزی رساند و دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاشت و امروز نیز فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری صاسلامی ایران آماده‌اند همچون گذشته با قدرت و پر صلابت برای تنبیه هر متجاوز بد اندیشی، پاسخی کوبنده‌تر و پشیمان کننده تر دهند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره ۳ وزیر شهید، شهدای صنعت دفاعی و چهره‌های ماندگار استقلال دفاعی کشور بویژه فرماندهان عالیقدر شهید، دانشمندان هسته‌ای و شهدای والامقام نیروهای مسلح و شهیدان سرافراز ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبریک روز صنعت دفاعی به جنابعالی و همه متخصصین و دانشمندان و کارکنان متعهد وزارت دفاع، از همت و تلاش مجاهدانه صنعتگران دفاعی کشور قدردانی می‌کنم و اعلام می‌دارم که ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته و بیش از آن در سنگر توسعه دفاعی کشور در کنار متخصصین وزارت دفاع حضوری فعال و تعیین کننده داشته و آماده است برای رسیدن به قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار روز افزون با استفاده از ظرفیت‌های ملی گام‌های بلندی بر دارد.

و ما النصر الا من عند الله

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی