امیر محمودی: نیروهای مسلح تهدیدهای دشمنان را خنثی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش در آئین تجلیل از پیشکسوتان و بازنشستگان ستاد ارتش که در سالن همایشهای فرهنگی هنری مروارید برگزار شد، ضمن گرامیداشت مقام بازنشستگان نیروهای مسلح، بر توجه ویژه فرماندهی معظم کل قوا به ارتقای سطح معیشت کارکنان بهویژه بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
امیر محمودی با بیان اینکه «بازنشستگان و پیشکسوتان عزیز را از خانواده ارتش جدا نمیبینیم»، افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) درباره بازنشستگان، سرلوحه کار همه یگانها و مجموعه نیروی انسانی است.
معاون اجرایی ارتش، دارا بودن روحیه و عِرق ملی و میهندوستی را یکی از عوامل تعیینکننده در توان رزمی نیروهای مسلح برشمرد و خاطرنشان کرد: این روحیه هنگامی که از آموزههای دین مبین اسلام الهام گرفته شده باشد، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
وی با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان، تصریح کرد: به حول قوه الهی، ارتش و نیروهای مسلح با تمام توان و ظرفیت، پای کار آمدند و تهدیدهای آنان را خنثی کرده و به دشمنان پاسخی محکم و دندانشکن دادند.
امیر سرتیپ محمودی میهندوستی برگرفته از فرهنگ اسلامی را ویژگی زبانزد کارکنان ارتش دانست و تأکید کرد: کسی که سلطه آمریکا را برای ایران بپسندد، میهندوست نیست.
امیر محمودی، رشادتها و ایثارگریهای بازنشستگان نیروهای مسلح بهویژه ارتش را عاملی مهم برای دستیابی به قدرت بازدارندگی امروز دانست که سبب شده دشمنان نتوانند مانند گذشته به کشور طمع کنند.
وی با اشاره به نقش بازنشستگان در دفاع مقدس و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: لفظ «پیشکسوت» یا «بازنشسته» در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تداومدهنده امنیت، ثبات، حماسهآفرینی، ایثارگری و ازخودگذشتگی است.
امیر محمودی در ادامه، با استناد به آیات کلام الله مجید، بر لزوم بهکارگیری تجربیات و تربیت نسل جوان توسط بازنشستگان پس از فراغت از خدمت تأکید و خاطرنشان کرد: نیروی انسانی، مهمترین سرمایه هر کشوری است و ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، به لطف خدا از نیروی عظیم مؤمن، کارآمد، با بصیرت، ولایتمدار و جهادی برخورداریم.
وی حضور تعیینکننده ارتش در تمامی صحنهها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و مقابله با گروهکهای ضد انقلاب، دفاع مقدس هشت ساله، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مقابله با صهیونیسم بینالملل و استکبار جهانی بهسرکردگی آمریکا، دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، کمک به مردم در بحرانهای طبیعی و محرومیتزدایی را نمونههایی از این افتخارات برشمرد.
امیر سرتیپ محمودی در پایان، خطاب به بازنشستگان حاضر در مراسم گفت: امروز ایران اسلامی، مرهون فداکاری و از خودگذشتگی شما همرزمان است که در دوران انقلاب، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در عرصههای زمین، دریا و آسمان قهرمانانه جنگیدید و پس از آن نیز با بصیرت در برابر دشمنان ایستادهاید و راهنمای نسل جوان شدهاید. پیشکسوتان را هیچگاه نباید فراموش کرد.
