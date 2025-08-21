به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان ممبینی کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی نوشت: جمهوری اسلامی ایران، تحت هدایت حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، طی بیش از چهار دهه گذشته، با تکیه بر ایمان عمیق، مقاومت جانانه و بصیرت بی‌نظیر ملت شریف ایران، در برابر انواع توطئه‌های پیچیده دشمنان خارجی و استکبار جهانی، از جمله تحریم‌های ظالمانه، فشارهای اقتصادی و حملات نظامی مستقیم و غیرمستقیم، با اقتدار تمام ایستادگی کرده است. این ایستادگی، که نماد آن در پیروزی‌های اخیر مانند جنگ ۱۲ روزه در برابر رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش تجلی یافت، نه تنها دشمنان را به زانو درآورده، بلکه الگویی برای ملت‌های آزاده جهان شده است. نظام مقدس جمهوری اسلامی، با اتکا به اصول اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره)، هرگز از حقوق مشروع ملت ایران عقب‌نشینی نکرده و با تقویت بنیه دفاعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، مسیر استقلال و خودکفایی را با شتاب بیشتری پیموده است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، هرگونه مذاکره ذلت‌بار، سازش ننگین و تسلیم در برابر زورگویان را قاطعانه رد کرده و بر حفظ و تقویت توان دفاعی، دستاوردهای هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت از محور مقاومت به عنوان ارکان اساسی اقتدار ملی تأکید ورزیده است. این رویکرد، که ریشه در تجربیات تاریخی انقلاب دارد، نشان داده که تنها از طریق اقتدار و مقاومت است که می‌توان حقوق ملت را استیفا کرد، نه با وعده‌های پوچ و فریبنده غرب. در این میان، برخی سخن از "تغییر پارادایم" می‌زنند – که البته اگر با سابقه تسلیم و عقب‌نشینی همراه باشد، چیزی جز بازتولید مسیر شکست‌خورده قبل و تن دادن به خواسته‌های سلطه‌جویانه آمریکا نیست – گویی فراموش کرده‌اند که مشکل اصلی نه در سیاست‌های اصولی ایران، بلکه در نگاه استعماری غرب به ایران مستقل و قدرتمند است؛ نگاهی که هرگز تغییر نکرده و تنها به دنبال غارت منابع و سلطه بر اراده ملت‌هاست.

ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران، به عنوان ستون فقرات نظام مقدس جمهوری اسلامی، با هوشیاری کامل و اتحاد مثال‌زدنی، در برابر توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی ایستاده و هر تلاشی برای تضعیف وحدت ملی، از جمله از سوی عناصری که همسو با بیگانگان عمل می‌کنند، را با بیداری انقلابی خنثی کرده است. مردم مؤمن و انقلابی ایران، با تمسک به ارزش‌های ناب دینی، وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و تبعیت از هدایت‌های ولایت فقیه، مسیر عزت، پیشرفت و عدالت را با قوت ادامه می‌دهند تا خون پاک شهدا و میراث امام راحل را پاس دارند. این ملت، که تاریخ پرافتخاری از مبارزه با استعمار و استکبار دارد، هرگز اجازه نخواهد داد که دستاوردهای انقلاب تحت تأثیر فشارهای خارجی یا انحرافات داخلی قرار گیرد.

در این شرایط حساس، باید تأکید کرد که کسانی که نسخه "تغییر پارادایم" را می‌پیچند، اگر صداقت داشته باشند، باید اعتراف کنند که این تغییر باید از پارادایم استعماری و وابستگی غرب آغاز شود، نه از اصول مستحکم انقلاب اسلامی که بر پایه استقلال و عدالت بنا شده است. چنین رویکردهایی، که گاه با طعنه‌ای تلخ، یادآور سیاست‌های شکست‌خورده گذشته است، تنها به سود دشمنانی عمل می‌کند که سال‌ها دشمنی‌شان با ایران را ثابت کرده‌اند و هیچ هدفی جز سلطه و غارت ندارند؛ اما ملت ایران با آگاهی کامل، این توطئه‌ها را نقش بر آب می‌کند.

در نتیجه؛ پیروزی و سعادت ایران اسلامی، تنها از راه عزت، اقتدار، همبستگی ملی و ایستادگی قاطع در برابر قدرت‌های زورگو که دشمنی‌شان با ایران را بارها ثابت کرده‌اند و هیچ هدفی جز سلطه بر منابع و اراده ملت ایران و غارت ثروت‌های آن ندارند، محقق خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران، نه تنها با این ایستادگی، استقلال و پیشرفت خود را تضمین کرده، بلکه فرهنگ خودباوری و مقاومت را به ملت‌های مظلوم منطقه نیز صادر کرده است تا در برابر استکبار جهانی و نظام سلطه، با شجاعت و عزت ایستادگی کنند و از حقوق مشروع خود دفاع کنند. این مسیر، که تحت رهبری حکیمانه ولایت فقیه پیموده می‌شود، نه تنها ضامن حفظ استقلال و پیشرفت کشور است، بلکه الگویی برای جهان اسلام و ملت‌های آزاده خواهد بود تا روزی که پرچم عدالت و آزادی بر فراز جهان برافراشته شود.