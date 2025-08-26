به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک وزیر دفاع با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۴ شهریورماه) برگزار شد.

در این نشست که به مناسبت بزرگداشت صنعت دفاعی و در هفته دولت برگزار شد، رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و نیز معاونین ذیربط وزارت دفاع روند اقدامات و رویکردهای راهبردی و جاری و همچنین تعاملات وزارت دفاع با مجلس شورای اسلامی، دولت و نیروهای مسلح را تشریح و وضعیت آمادگی دفاعی را تبیین کردند.

بر اساس این گزارش، در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک بزرگداشت صنعت دفاعی و تقدیر از دستاوردهای عظیم نیروهای مسلح و پیروزی ملت قهرمان ایران در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بر اهتمام و تقویت اقدامات نیروهای مسلح جهت ارتقا توانمندی‌های صنعت دفاعی در حوزه‌های راهبردی مانند توسعه قدرت موشکی پدافند هوایی، سایبری و سایر حوزه‌های رزم زمینی، هوایی، دریایی و دستیابی بیشتر به قابلیت‌های فناورانه و مشترک دفاعی ملی با تاکید و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و صنایع دفاعی ابراز کردند.

همچنین، ارتقا بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح که نقش محوری و فداکارانه در دفاع از ملت و ایران اسلامی داشته و دارند و تأمین کامل و به‌هنگام منابع و اعتبارات برای تقویت بنیه دفاعی کشور در سال جاری و لایحه بودجه سالیانه از دیگر مواردی بود که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و تأکید شد.

این گزارش می‌افزاید، سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع نیز ضمن بیان دستاوردهای اثر بخش صنعت دفاعی، تأکید کرد: در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حفظ و ارتقا روز افزون آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، فرزندان ولایتمدار ملت ایران در نیروهای مسلح با روحیه خودباوری و با تکیه بر نیروی ایمان و تمرکز بر دانش و استمرار نوآوری و فن آوری‌های نوین و وزارت دفاع با رویکرد جهادی، شکست پذیری رژیم پلید صهیونیستی به ویژه در جنگ تحمیلی اخیر را بر جهانیان اثبات کردند.

وی اضافه کرد: در دفاع مقدس و ملی اخیر نیروهای مسلح با استفاده از دستاوردهای صنایع دفاعی پیشرفته توانستند با عملیات آفندی از پدافند چندلایه و پیشرفته رژیم صهیونیستی که از سوی سایر دولت‌های غربی و آمریکا پشتیبانی شده بود با موفقیت عبور کنند و بسیاری از اهداف نظامی آنها را با موشک‌هایی که ثمره مجاهدت‌های دانشمندان دفاعی بوده است، منهدم کنند.