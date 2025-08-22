حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر از شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوروزی اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تا پایان امسال با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در مجموع ۱۸ میلیون نفر میشوند از مجموعه یارانهبگیران حذف خواهند شد.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها خاطرنشان کرد: در تمام دنیا گفته میشود که یارانه نقدی برای تحقق عدالت و رشد اقتصادی و رفاه بیشتر است و باید بررسی شود که نظام فعلی یارانهها در کشور ما چه میزان توانسته به عدالت اجتماعی و ارتقای دهکهای ضعیف کمک کند.
نوروزی با اشاره به محل تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای اقشار کم درآمد پیش بینی شد و از اسفند سال گذشته تاکنون سه مرحله کالابرگ با اعتبار ۷۵ همت به یارانه بگیران پرداخت شدهاست و طبق قانون بودجه سال جاری منابع مورد نیاز کالابرگ باید از محل حذف دهکهای بالا تأمین شود.
وی یادآور شد: ما طبق قانون بودجه با دو موضوع مواجه هستیم که حذف دهکهای بالا و پرداخت کالابرگ را شامل میشود که این دو به هم پیوسته هستند و با حذف دهکهای بالا منابع کالابرگ ایجاد میشود.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: در سازمان هدفمندی بانک اطلاعات خانوارها با همکاری وزارت رفاه ایجاد شده و اکنون با همراهی ثبت احوال این اطلاعات اصلاح شده و از طریق پایگاه ثبت احوال ارزیابی برای دهکبندیها مشخص شدهاست.
نوروزی با اشاره به امکان اعتراض یارانه بگیران گفت: شاخصهای ارزیابی برای وسع خانوار براساس سرپرست خانوار است و هر تغییر در اطلاعات اقتصادی خانوار باید در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور www.ncr.ir ثبت شود. ضمن اینکه مهلت اعتراض برای خانوارهایی که قرار است حذف شوند تعریف شده و افراد میتوانند از طریق درگاه هدفمندی یارانه و سامانه حمایت، اطلاعات خود را ثبت کنند.
