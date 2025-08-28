قالیباف: دولت هرچه زودتر طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس راجع به کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک میتواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری میپردازند؛ آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند.
متن پیام رئیس مجلس به این شرح است:
اینجانب به عنوان کسی که از بحثهای کارشناسی و برنامههای موجود، مطلع و شاهد تلاشهای دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض میکنم، گرچه نقدهای بعضاً جدی به برخی عملکردها در دستگاههای اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامههای عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن میتوان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.
یکی از این برنامهها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که میتواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری میپردازند و پرداخت مابهالتفاوت آن با قیمتهای بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری میکنند.
گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامیاش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند.
در این زمینهها بحثهای کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از طرحهای عملیاتی آماده اجراییشدن است و قوه مجریه با جدیت در تلاش است تا زمینهٔ اجرایی شدن آنها را فراهم کند.
اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامهها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.
