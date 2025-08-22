واکنش وقیحانه «اسرائیل» به گزارش نهادهای بین المللی درباره قحطی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به گزارش نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی در نوار غزه اعلام کرد: گزارش سازمان جهانی بهداشت ساختگی است و با تبلیغات حماس درباره تحولات غزه همخوانی دارد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای با وقاحت تمام مدعی شده است که «در نوار غزه قحطی وجود ندارد و ارزیابی‌های سازمان جهانی بهداشت اشتباه است و به سطل زباله انداخته خواهد شد».

سازمان جهانی بهداشت امروز در گزارشی اعلام کرد: قحطی و گرسنگی در سراسر نوار غزه شیوع یافته و این برای نخستین بار است که آن را در منطقه خاورمیانه رصد می‌کنیم.

سازمان پزشکان بدون مرز هم اعلام کرد رژیم صهیونیستی، ساکنان غزه را از منابع آبی محروم کرده است و این در چارچوب جنایت نسل کشی صورت می‌گیرد.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه نیز تأکید کرد که قحطی در غزه مایه ننگ عمومی است و جهان باید کاری کند.