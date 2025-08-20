به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان برنامه جهانی غذا (WFP) با صدور بیانیه ای درباره تحولات نوار غزه اعلام کرد: خانواده‌ها در غزه نه تنها با گرسنگی، بلکه با قحطی مواجه هستند.

برنامه جهانی غذا به عنوان بزرگترین سازمان بشردوستانه در جهان که در زمینه امنیت غذایی و مبارزه با گرسنگی فعالیت می کند، هشدار داد که سوء تغذیه در غزه رو به افزایش است و قاتل خاموش محسوب می‌شود.

این نهاد بین المللی تأکید کرد که سوء تغذیه در غزه از سطح اضطراری فراتر رفته است و کارکنانش برای ارائه کمک به دسترسی ایمن نیاز دارند.

هشدار برنامه جهانی غذا در حالی است که وزارت بهداشت نوار غزه در تازه ترین آمار خود اعلام کرد که تعداد شهدای قحطی و گرسنگی در این باریکه به ۲۶۹ نفر از جمله ۱۱۲ کودک افزایش یافته است.