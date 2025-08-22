آنروا: قحطی در غزه عمدی و نتیجه مستقیم اقدامات اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیسر کل آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آن روا) اعلام کرد که قحطی در نوار غزه عمدی و توسط دولت اسرائیل ایجاد شده است.

«فیلیپ لازارینی» در اظهاراتی همراه با مسئولان شماری از نهادهای بین المللی بشردوستانه تأکید کرد: قحطی در نوار غزه نتیجه مستقیم جلوگیری چند ماهه اسرائیل از ورود غذا و مایحتاج ضروری به این باریکه است.

وی افزود: گسترش قحطی در نوار غزه را می‌توان با آتش‌بس و اجازه دادن به سازمان‌های بشردوستانه برای انجام کار خود متوقف کرد.

لازارینی خاطرنشان کرد: اعلام رسمی قحطی در شهر غزه عمیقاً نگران‌کننده است، اما تعجب‌آور نیست. هشدارهای ماه‌ها نادیده گرفته شده‌اند و قحطی اکنون در شهر غزه قطعی است.

نهاد بین المللی «طبقه بندی مرحله‌ای امنیت غذایی» هم اعلام کرد که قحطی در استان غزه گسترش یافته است.

این نهاد افزود: بیش از نیم میلیون نفر در غزه با گرسنگی، فقر و مرگ دست به گریبان هستند. سوء تغذیه شدید تا ژوئن ۲۰۲۶ به سرعت در غزه شدیدتر خواهد شد. ما خواستار توقف قحطی در نوار غزه به هر قیمتی و برقراری آتش بس در غزه هستیم تا اقدامات گسترده بشردوستانه برای نجات جان انسان‌ها هرچه زودتر آغاز شود.