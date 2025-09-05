ترفند جدید اسرائیل برای تحریف وقایع غزه؛ انکار نسل کشی سیستماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی همزمان با ماشین جنگی تل آویو از آغاز نسل کشی صورت گرفته در غزه، بیشترین تلاش‌ها را برای توجیه و تحریف واقعیت‌های وحشتناک ناشی از این فجایع انسانی را در دستور کار قرار داده است. در این راستا مجله صهیونیستی «۹۷۲+» در گزارشی به بررسی ترفندهای دستگاه تبلیغاتی برای تحریف واقعیت‌ها در غزه پراخته است.

در این گزارش آمده است که با وجود سیل بی‌پایان تصاویر و ویدئوهای مربوط به کشتار غیر نظامیان و کودکان گرسنه و محله‌های کاملاً ویران شده در غزه، صهیونیسم یا تمامی این مستندات را جعلی می‌خواند یا تلاش دارد این تلقی را ایجاد کند که مردم غزه سزاوار این اتفاقات هستند. این منبع صهیونیستی می‌افزاید: انکار فجایع یک پدیده جهانی است، اما اسرائیلی‌ها آن را به یک هنر تبدیل کرده‌اند.

الکس جونز، شخصیت رسانه‌ای راست‌گرای افراطی آمریکا، یکی از برجسته‌ترین مروجان سبک انکار است. وی به عنوان یکی از متحدان قدیمی ترامپ در سال ۲۰۱۲ ادعا کرد که حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» که ۲۰ دانش‌آموز و ۶ بزرگسال در آن کشته شدند، ساختگی بوده است. جونز با وجود شواهد قاطع، اصرار داشت که تمام تصاویر کشتار، از والدین داغدار گرفته تا اجساد قربانیان، ساختگی است و همگی بخشی از توطئه دموکرات‌ها برای تضعیف حق آمریکایی‌ها برای حمل سلاح است.

این گفتمان حتی پیش از ۷ اکتبر، از طریق اینترنت و محافل رسمی در جامعه صهیونیستی نفوذ کرده و در جامعه صهیونیستی با اصطلاح «پالیوود» (Pallywood) شناخته می‌شود. با استناد به این اصطلاح، ادعا می‌شود که تصاویر رنج فلسطینیان به هیچ وجه واقعی نیستند، بلکه بخشی از یک صنعت سینمایی دقیق هستند؛ یک توطئه گسترده که در آن فلسطینیان، سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی برای جعل جنایات همکاری می‌کنند!

در مرحله قبلی انکار فجایع، ادعاهای بازیگری پیچیده بودند. بسیاری هنوز پرونده محمد الدره، پسر ۱۲ ساله‌ای که در سپتامبر ۲۰۰۰ در غزه شهید شد و شهادتش نماد انتفاضه دوم شد را به یاد دارند. رژیم صهیونیستی و حامیانش تلاش زیادی برای بی‌اعتبار کردن تصاویر ضبط شده انجام دادند و صدها ساعت تحلیل، گزارش و مستند در این رابطه تهیه کردند.

نتانیاهو بر اساس همین منطق از «توهم بحران انسانی» صحبت کرد که ادعا می‌شود ناشی از تصاویر ساختگی یا دستکاری شده منتشر شده توسط حماس است. گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه این رژیم، تصاویر کودکان لاغر فلسطینی را «واقعیت مجازی» توصیف کرد و وجود بزرگسالان سالم در کنار آنها را به عنوان مدرک ذکر کرد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی است که حماس در حال استفاده از تصاویر کودکان یمنی یا جعل تصاویر ساختگی توسط هوش مصنوعی برای القای قحطی در غزه است.

امیحای الیاهو، وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی بر اساس همین رویکرد مدعی است که هیچ قحطی در غزه وجود ندارد. وی در اظهاراتی مضحک مدعی می‌شود: وقتی تصاویر کودکان گرسنه به شما نشان داده می‌شود، دقیق نگاه کنید و همیشه یک کودک چاق در کنار آنها پیدا خواهید کرد که خوب غذا می‌خورد. این یک کمپین برنامه‌ریزی شده است!

وی که می‌داند دیگر کسی دروغ‌هایش در خصوص انکار کلی این جنایت‌ها را نمی‌پذیرد، لذا در مرحله دوم، سیاست توجیه رفتار غیر انسانی صهیونیست‌ها در قبال مردم غزه را در پیش گرفته و می‌افزاید: «هیچ ملتی به دشمنان خود غذا نمی‌دهد.آیا ما دیوانه شده‌ایم؟ روزی که اسرا را بازگردانند، دیگر گرسنگی نخواهد بود. روزی که تروریست‌های حماس را از بین ببرند، دیگر گرسنگی نخواهد بود.»

قانونگذاران صهیونیست پس از چندین دهه انکار نکبت و حتی ممنوعیت استفاده از این اصطلاح، امروز با افتخار اعلام می‌کنند که تل آویو در حال اجرای نکبت دوم در غزه است. امروز نظامیان صهیونیست خودشان نقض حقوق بشر صورت گرفته در غزه را با دوربین خود ثبت کرده و در رسانه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کنند.

صهیونیست‌ها امروز با عبور از ترفند «انکار» ایده تحریف را در دستور کار قرار داده و ضمن پذیرش و اذعان به قحطی در غزه مدعی می‌شوند که حماس مسئول آن است؛ یا اینکه قحطی نتیجه ناخواسته جنگ است.

به نظر می‌رسد آنچه که به سیاست جدید رژیم صهیونیستی در تحریف وقایع غزه کمک می‌کند، برخی موضع‌گیری‌های منفعلانه بین‌المللی است که گرچه قحطی و گرسنگی را در غزه به رسمیت می‌شناسند، اما دخالت نظامیان صهیونیست و جنگنده‌های صهیونیستی در ایجاد این قحطی و بحران را به رسمیت نمی‌شناسند.