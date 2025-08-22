  1. بین الملل
جدیدترین موضع گیری ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی

رئیس جمهور آمریکا به موضع گیری درباره دیدار احتمالی روسای جمهور اوکراین و روسیه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: خواهیم دید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با یکدیگر برای توقف جنگ همکاری خواهند کرد یا خیر، پوتین و زلنسکی به درگیری ادامه می دهند و این کار بسیار احمقانه ای است.

وی افزود: می دانید مثل این است که روغن و سرکه را با هم قاطی کنید. آنها یعنی پوتین و زلنسکی به دلایل واضحی خیلی با هم خوب کنار نمی آیند.

ترامپ به خبرنگاران گفت: خواهیم دید که آیا پوتین و زلنسکی می‌توانند با هم همکاری کنند یا خیر. خواهیم دید که آیا لازم است من آنجا باشم یا خیر. ترجیح می‌دهم آنجا نباشم. ترجیح می‌دهم آنها ملاقات کنند و ببینند چه کاری می‌توانند انجام دهند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: ما موفق به کاهش میزان جرم وجنایت در واشنگتن پس از تصمیم استقرار گارد ملی شدیم. گارد ملی همچنان در واشنگتن تا کنترل اوضاع خواهد ماند.

درباره چین هم گفت: هنگامی که زمانش برسد با شی جین پینگ رئیس جمهور چین، درباره تیک تاک گفتگو خواهم کرد.

