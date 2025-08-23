تنش میان فرانسه و ایتالیا؛ سفیر رُم احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه فرانسه سفیر ایتالیا در این کشور را در پی سخنان معاون نخست وزیر ایتالیا علیه امانوئل ماکرون احضار کرد.

منابع آگاه اعلام کردند که به سفیر ایتالیا ابلاغ شد که این موضع گیری ها با فضای دوستانه میان ۲ کشور در تضاد است.

معاون نخست وزیر ایتالیا پیشتر گفته بود که رئیس جمهور فرانسه نباید در امور کسانی که برای تحقق صلح در اوکراین تلاش می‌کنند دخالت کند.

وی در واکنش به سخنان ماکرون مبنی بر اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین در جنگ این کشور با روسیه گفته بود که بهتر است وی لباس جنگ بپوشد و به اوکراین برود.