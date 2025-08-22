سد مخزنی روستای خوبستان شهرستان میانه بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه عملیات بازسازی و بهسازی این سد مخزنی با ظرفیت ۵۰۰ هزار مترمکعب به صورت مشارکتی به همّت مردم و بخشی از اعتبارات دولتی و بنیاد برکت با هزینه‌ای افزون بر ۳۰ میلیارد تومان در روستای خوبستان آغاز شد که بعد از آبگیری مشکلات آب کشاورزان رفع خواهد شد.

مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز عملیات بازسازی و بهسازی سد مخزنی روستای خوبستان بخش مرکزی میانه با بیان اینکه اگر در اجرای طرح‌های عمرانی از ظرفیت ساکنان روستاها استفاده کنیم شاهد مهاجرت معکوس و بازگشت روستاییان و رونق و توسعه منطقه خواهیم بود افزود: وظیفه ذاتی مسئولان تأمین امکانات اولیه زندگی از جمله تأمین آب است ولی با وجود تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر از مبادی کشوری به علت انباشت نارسایی‌ها در شهرستان نیازمند مشارکت مردم در پیشبرد طرح‌ها هستیم.

وی از پیگیری تعمیرات تخصصی مسجد تاریخی روستای خوبستان از سازمان میراث فرهنگی هم خبر داد و گفت: از سرمایه گذاران میانه‌ای مقیم شهرهای بزرگ کشور دعوت می‌کنیم در طرح‌ها سرمایه گذاری کنند تا راه توسعه شهرستان هموارتر شود.

محمدرضا مشایخی فرماندار میانه هم گفت: سد مخزنی روستای خوبستان که نزدیک به چهل سال راکد مانده بود، با مشارکت اهالی روستا و اعتبارات دولتی و بنیاد برکت فعالیت خود را برای تکمیل آغاز کرد که مهمترین عامل پیشرفت آن مشارکت اهالی خواهد بود.

وی مزیت شهرستان میانه را در پیشرفت طرح‌های عمرانی مشارکت مردم دانست و گفت: پایاب سد آیدوغموش نمونه بارزی از مشارکت مردم است و ما پیگیر آسفالت از طریق بنیاد مسکن برای این روستا هستیم و فرایند تکمیل اصلاح شبکه داخلی برق روستا به زودی انجام خواهد شد.