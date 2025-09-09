به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی بعدازظهر سه شنبه در جلسه با تعاونگران میانه ضمن گرامیداشت هفته تعاون، تعاون را ریشه در آموزه‌های دینی دانست و گفت: تعاونی و روحیه تعاون در پیشبرد کارها در هر نوع جغرافیای سیاسی نتایج خوبی گرفته است و از برنامه‌های مهم دولت است.

وی از فعال بودن نزدیک به ۱۰۰ تعاونی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: بنای دولت نقش نظارتی و حمایتی در حوزه تعاون است و سیاست دولت واگذاری امور به مردم در قالب‌های مختلف از جمله تعاونی‌ها است و شهرستان میانه به پشتوانه مردم و فرهنگ غنی در زمینه مشارکت پیشرو است.

معاون استاندار گفت: هر حرکتی برای ارتقا نیاز است از داخل تعاونی‌ها شروع شود و براساس استعداد شهرستان و در راستای ضابطه مند کردن توزیع و مصرف آب سدها تعاونی‌های آببران تشکیل شد که با توجه به عملکرد و خروجی مطلوب آنها پیگیر ایجاد اتحادیه برای این تعاونی‌ها هستیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان میانه از پیگیری تشکیل اتاق تعاون در جهت جلب و جذب نیاز شهرستان خبر داد و افزود: صنعت فرش یکی از صنایع مهم در منطقه است و جهت تشویق شاغلین در این تعاونی‌ها از طریق اتحادیه استانی تخصیص تسهیلات را پیگیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر فعالسازی هیئت مدیره ها و بازرسان تعاونی‌ها گفت: اگر هیئت مدیره فعال باشد اعضا نیز پویا خواهند شد.