مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب در آذربایجان شرقی به ۳۵ هزار هکتار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی روز سه‌شنبه با اعلام این مطلب گفت: با انجام متدهای مدرن پیش آگاهی براساس داده‌های منتج از دستگاه‌های دیتالاگر مستقر در ایستگاه‌های پیش آگاهی در اکثر شهرستان‌های استان، سطح مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب در شهرستان‌های استان به ویژه شهرستان‌های مراغه، میانه، اهر و هشترود با احتساب ۲ الی ۳ نوبت سم پاشی، به ۳۴ هزار و ۸۴۴ هکتار رسید.

وی افزود: با توجه تغییرات شرایط اقلیمی و مناسب بودن شرایط آب و هوایی جهت توسعه برخی از بیماری‌های مهم درختان میوه در استان آذربایجان شرقی از جمله بیماری لکه سیاه سیب، کارشناسان حفظ نباتات با اهتمام ویژه نسبت به مدیریت تلفیقی بیماری، اقدامات لازم از جمله رعایت بهداشت باغ با جمع آوری و امحای مناسب بقایای گیاهی از کف باغ‌های آلوده، محلول پاشی اوره جهت کاهش اینوکلوم اولیه بیماری، چرای دام از بقایای آلوده گیاهی، استفاده از قارچ کش‌های مناسب و مجاز توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات کشور، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی، صدور اطلاعیه‌های فنی پیش آگاهی، به یاری بهره برداران استان شتافته و گام‌های مؤثری را در راستای پیشگیری و کنترل اپیدمی شدن بیماری برداشته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در صورت عدم انجام به موقع اقدامات ضروری در مدیریت تلفیقی بیماری لکه سیاه سیب، بیماری خواهد توانست با اعمال خسارت کمی و کیفی به سیب، بالاخص با کاهش بازارپسندی میوه، صدمه اقتصادی قابل توجهی به بهره برداران منطقه وارد نماید.