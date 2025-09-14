رهاسازی آب سد سهند محدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این توافق روز یکشنبه مقرر شد واگذاری محدوده و حریم رودخانههای اطراف سد سهند جهت کشت برنج در شهرستان میانه اعمال شود و شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی نیز میزان آب برای پایین دست و حیات رودخانه و محیط زیست را مشخص کرده و بیش از آن اجازه رهاسازی ندهد.
طبق این تصمیم، زمان و میزان رهاسازی آب از سد سهند طی برنامه مدون اعلام میشود و فرمانداری میانه موظف است نسبت به تشکیل یگان حفاظت از رودخانه اقدام کرده و از کاشت برنج در حریم و بستر رودخانهها جلوگیری به عمل آورد.
فرماندار هشترود در این نشست با بیان اینکه بستر و حریم رودخانهها ملی و در اختیار آب منطقهای است، گفت: نگهداری از بستر و حریم رودخانه و جلوگیری از کشت برنج در این محدوده و بستر باید توسط آب منطقهای استان صورت بگیرد.
ابراهیم حسنی یادآور شد: وقتی آب رایگان باشد و بستر و حریم رودخانه نیز رها شده باشد، سودجویان و واسطهها دست به کار شده و از موقعیت به دست آمده با سوء استفاده از عنوان کشاورز نسبت به کاشت برنج و فشار بر دولت و فرمانداریها جهت رهاسازی آب اقدام میکنند.
وی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی با همکاری آب منطقهای و آبفای آذربایجان شرقی نسبت به ساخت خط انتقال آب سد سهند و دریافت حق آبه صنعت به شهرک صنعتی باید اقدام کند و با توجه به توافقنامه موجود بین آبفا و شرکت شهرکهای صنعتی، خط انتقال فعلی برای اولویت آب شرب و بهداشت و از سهمیه آب شرب مردم شهر هشترود بوده و در صورت تامین آب برای امور بهداشتی و شرب مردم، مازاد آن برای شهرک صنعتی استفاده میشود.
حسنی گفت: البته این امر موقتی بوده و تا موقعی است که خط انتقال از سد به شهرک صنعتی دایر شود و در صورت کمبود آب در خط انتقال، تهیه آب شرب برای مردم از خط انتقال فعلی جزو اولویتهای فرمانداری است.
گفتنی است سد سهند در ۲۶ کیلومتری جنوبغربی شهرستان هشترود و بر روی رودخانه «قرنقوچای» از سرشاخههای رودخانه «قزلاوزن» در حوضه آبریز دریای خزر قرار دارد.
نظر شما