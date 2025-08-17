مدیریت هوشمند سرمایه، کلید توسعه پایدار شهرهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی بعدازظهر یکشنبه در سمینار آموزشی روشهای نوین سرمایه گذاری در مدیریت شهری در تبریز، اظهار کرد: لازمه رسیدن شهرها به پایداری و پویایی موردنظر، تبدیل از مدیریت صرف عمرانی به مدیریت هوشمندانه سرمایهها و فرصتها است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن شهرها به پایداری باید همزمان فرصتها و تهدیدها را شناسایی و مدیریت کرد، افزود: قرار است بستههای سرمایه گذاری برای شهرهای مختلف استان، شناسایی و تدوین و مجوزهای بینام برای سرمایه گذاران آماده و ارائه شود که این بستهها در همایش فرصتهای سرمایه گذاری عرضه خواهند شد.
وی از تدوین ۱۰۰ بسته سرمایه گذاری خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی از نظر موقعیت ژئوپلیتیک و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی قفقاز و آسیای میانه ظرفیت بزرگی برای تبدیل شهرها به مراکز لجستیک و تجارت منطقهای را فراهم میکند.
سرمست اظهار کرد: استان در ۱۰۰ سال گذشته دروازه ورود تکنولوژی به ایران عزیز و به لحاظ نمادهای شهری و مدنیت، جزو اولینها بوده است که میتواند نویدبخش آیندهای روشن برای ما باشد.
وی افزود: تنوع و غنای طبیعی و صنعتی استان با وجود صنایع مادر، معادن غنی و شهرکهای صنعتی فعال در زنجیره تولید و تأمین میتواند قوام بخش خوبی برای پروژههای عمران شهری بوده و زنجیر ارزش در صنایع پایین دستی را تکمیل کند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری در تبریز، گفت: این شهر تمام معیارهای لازم برای گردشگری را دارد و تنها حلقه مفقوده آن، ضعف در فرهنگ گردشگرپذیری است که بهبود این شرایط نیازمند ارائه آموزشها ازجمله برگزاری چنین همایشها و سمینارهایی است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی جوان، دانشگاهی و فرهیخته استان نیز افزود: وجود دانشگاههای دارای رتبههای بین المللی در استان میتوانند بنیان یک سرمایه گذاری دانش بنیان و واحدهای علم و فناوری را در استان رقم بزنند که مدیریت استان نیز در موضوع پیوند دانشگاه و صنعت اهتمام لازم را داشته و قرار است شهرک صنعتی بعثت به منطقه ویژه فناوریهای نوین تبدیل شود.
وی یکی از اهداف اصلی استانداری را توسعه زیرساختهای ارتباطی عنوان کرد و گفت: توسعه آزادراهها و کریدورهای ارتباطی ریلی، جادهای و هوایی استان از جمله برقراری پرواز مستقیم تبریز-باکو، فعال کردن آزادراه تبریز-ارومیه، تبریز-بازرگان و هشترود-مراغه-تمرچین، اتصال ایستگاه راه آهن خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز و چشمه ثریا و تعریض جاده کلاله به جلفا در دستور کار قرار گرفته است.
وی، یکی از چالشهای شهرداریهای استان را درآمدهای ناپایدار عنوان کرد و افزود: شهرداریها، وابستگی بیش از حد به عوارض ساختمانی دارند که باعث شده در الگوی شهرداری و معماری گاه ملاحظات دوراندیشانه در سیستم تصمیم سازی شوراهای شهر نادیده گرفته شود.
سرمست با انتقاد از وجود ضعف در هماهنگی نهادی و مدیریتی، نبود یکپارچگی در سیاستگذاری شهری و رقابت شهرها در جذب سرمایه گذار، گفت: هنگام تحویل گرفتن استان، رتبه بیست و هفتم را در امنیت سرمایه گذاری داشتیم که چالش بزرگی در ابتدای راه برای جذب سرمایه گذاران به استان بود که در این راستا میثاق نامهای با امضای امام جمعه، رئیس کل دادگستری استان، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، استانداری و اتاق بازرگانی به عنوان منشور حمایت از سرمایه گذاران تدوین شد.
وی با اشاره به کسب رتبه دوم استان از نظر اقتصادی، افزود: این رتبه، اعلام رضایت بخشی برای جذب سرمایه گذاران به استان بوده و نشان دهنده رو به بهبود بودن فضای کسب و کار است.
وی با اشاره به وضعیت ناترازی مدیریت، خاطرنشان کرد: شهرداران نقش پررنگی در این زمینه دارند و باید ابتدا نگاه توسعه محور و فراتر از بخشی نگری و صرف عمرانی و خدماتی داشته باشند و از حرکتهای اغواگرانه پرهیز کنند و بیشتر به کارهای زیربنایی و تسهیلگرانه در فرایند سرمایه گذاری سوق یابند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: شهرداران باید با اصلاح ساختارهای مالی، شفافیت مالی و ایجاد فضای پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاران، زمینه اعتمادسازی برای آنها را فراهم کنند.
