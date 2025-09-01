  1. استانها
ارسال ۱۱۲ آثار به نهمین جشنواره سراسری ورنی اهر

اهر- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهر از ارسال ۱۱۲ آثار به دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری ورنی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلیل تاج الدین الاسلام صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به ارسال ۱۱۲ اثر به دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری ورنی گفت: از این تعداد آثار، ۳۷ اثر به مرحله داوری رسیده است و در ۲ بخش (بافت) و (طرح و رنگ) داوری شد که در این جشنواره برای اولین بار ایده، نوآوری و خلاقیت در آثار نیز جزو داوری بود.

وی افزود: نهمین جشنواره سراسری ورنی از ۱۱ شهریور ماه تا ۱۵ شهریور ماه در پارک و محوطه بقعه شیخ شهاب الدین اهری برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی اهر ادامه داد: اولین روز جشنواره مراسم افتتاحیه با حضور مسئولان و میهمانان و همشهریان خواهد بود و تا ۱۵ شهریور ماه نیز نمایشگاه ورنی برپا خواهد شد.

تاج الدین الاسلام گفت: تاکنون هنرمندان بافت ورنی ۸ استان کشور برای حضور در نهمین جشنواره سراسری ورنی در شهرستان اهر اعلام آمادگی کرده‌اند که شاید این تعداد استان افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ شهر اهر به عنوان شهر ملی ورنی ثبت شده است که امیدواریم با عنایت مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری در آینده شاهد ثبت شهر اهر به عنوان شهر جهانی ورنی باشیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اهر گفت: همچنین جهت شناساندن ورنی، خانه موزه ورنی با ورنی های بافته شده در طرح‌ها و نقشه‌های مختلف با همکاری فعالان در حوزه ورنی و بافندگان ورنی در خانه تاریخی قاسم خان اهری ایجاد می‌شود.

تاج الدین الاسلام خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری نهمین جشنواره سراسری ورنی در شهرستان اهر بهانه‌ای برای حضور گردشگران و علاقه مندان به صنایع دستی و به خصوص ورنی و همچنین شناساندن آثار تاریخی، گردشگری و طبیعی شهرستان اهر باشد.

گفتنی است ورنی نوعی گلیم یک رو یا گلیم فرش نمای بدون پرز است و به سبک پود پیچی یعنی گذراندن پود اصلی از تار و پیچش نخ خامه به دور نخ‌های تار شکل گرفته و نقش می‌پذیرد و تفاوتی که در بافت گلیم و ورنی وجود دارد این است که در گلیم، بافت به صورت گره‌های منقطع انجام می‌شود و نقوش آن توسط پود شکل می‌گیرد و تار به وسیله پود کاملاً پوشیده می‌شود، در حالی که در بافت ورنی ایجاد طرح و نقوش بر سطح آن توسط پودگذاری اضافی حاصل می‌شود و تار و پود هر دو پوشیده است.

