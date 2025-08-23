به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که به همت دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی استان قم در شبستان نجمه خاتون (س) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، گفت: در این مکان مقدس باید نخست از پیامبر عظیم‌الشأن اسلام یاد کرد؛ پیامبری که مظهر علم، جهاد و اخلاق بود و بر اساس روایات معتبر شیعه و سنی بیش از یکصد صفت برجسته اخلاقی و رفتاری از ایشان در منابع اسلامی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ضلع سوم شخصیت پیامبر خدا (ص) در اخلاق و فضائل رفتاری تجلی یافت، افزود: پیامبر اسلام در کنار معرفت بلند و مقاومت در راه خدا، خوش‌خلقی و رفتار کریمانه را سرلوحه حیات خود قرار داد؛ به‌گونه‌ای که همواره با مردم مشورت می‌کرد، در نماز مراعات حال مردم را داشت، هیچ‌گاه برای مسائل دنیوی اندوهگین نمی‌شد و تنها در برابر معصیت الهی خشم می‌گرفت.

امام جمعه قم ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) اهل ساده‌زیستی و قناعت بود، با فقیران همنشینی می‌کرد، کارهای شخصی خود را انجام می‌داد و در برخورد با دیگران همواره گشاده‌رو و مهربان بود. ایشان هدیه را می‌پذیرفت، بر منزلت خانواده تاکید داشت و برای زنان جایگاه والایی قائل بود. در عین حال، گذشت در برابر لغزش‌ها، چشم‌پوشی از عیوب مردم، رعایت پاکیزگی و توجه یکسان به حاضران در مجالس از مهم‌ترین ویژگی‌های ایشان به شمار می‌رفت.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) نه تنها در گفتار و رفتار الگویی بی‌نظیر بود بلکه وفاداری به پیمان‌ها، گشاده‌رویی، احترام به مهمانان و پیشگامی در سلام دادن از خصوصیات بارز ایشان محسوب می‌شد.

رسول خدا (ص) قله انسانیت است

وی با تاکید بر اینکه رسول خدا (ص) قله انسانیت است، اظهار کرد: تمسک به پیامبر، جامعه اسلامی را در مسیر نجات دنیا و آخرت قرار می‌دهد و ما باید تلاش کنیم این الگو را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود پیاده‌سازی کنیم.

آیت‌الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقام علمی بوعلی‌سینا گفت: ابن‌سینا قله‌ای نادر در تاریخ بشریت است که توانست میراث تمدن‌های مختلف را در اندیشه خود جای دهد و آن را با گشاده‌دستی به نسل‌های آینده منتقل کند. او در همه علوم زمان خود پیشگام بود و اندیشه‌هایش حلقه وصل میان تمدن‌های گوناگون بشری، اندیشه اسلامی و دنیای جدید به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه باید به مفاخر گذشته افتخار کنیم، اما رسالت امروز ما حرکت به سوی افق‌های بلندتر با الهام از آنان است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه همچنین با تاکید بر نقش جامعه پزشکی در اقتدار ملی کشور گفت: دانش و فناوری از ارکان اصلی اقتدار هر ملت است و در این میان علوم پزشکی جایگاهی بنیادین داردو جامعه پزشکی ایران به‌ویژه در بحران‌هایی همچون کرونا و حوادث طبیعی نشان داده که سلامت مردم از مهم‌ترین پایه‌های اقتدار ملی است.

آیت‌الله اعرافی افزود: پزشکان با تلاش خستگی‌ناپذیر و تاب‌آوری مثال‌زدنی توانسته‌اند اقتدار سلامت کشور را حفظ کنند و این موضوع باید بیش از گذشته مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از خدمات نظام سلامت کشور در هفته دولت تاکید کرد: مسئولان باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه پایه‌های نظام سلامت را تقویت کرده و جایگاه این بخش حیاتی را پررنگ‌تر سازند. قم نیز باید به الگویی در اقتدار علمی، اخلاقی و پزشکی تبدیل شود که تحقق آن نیازمند همکاری مسئولان، جامعه پزشکی و خانواده‌های آنان است.

امام جمعه قم همچنین با تقدیر از همراهی خانواده پزشکان تصریح کرد: بانوان و خانواده‌ها نقشی تعیین‌کننده در موفقیت‌های اجتماعی دارند و حضور آنان پشتوانه‌ای برای رشد جامعه پزشکی کشور است.

وی در پایان با اشاره به تحولات اخیر غزه گفت: در شرایطی که دشمنان به دنبال تضعیف عزت و اقتدار ایران هستند، تقویت بنیه علمی و فناوری در کنار همبستگی اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و جامعه پزشکی باید همواره به عنوان مجموعه‌ای مکرم و برخوردار از منزلت والا مورد تکریم قرار گیرد.