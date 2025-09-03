به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور در دیدار رئیس و معاونین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که در قم برگزار شد، آغاز امامت ولی عصر (عج) را تبریک گفت و یاد شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی اخیر و به خصوص شهدای دستگاه قضا را گرامی داشت.

مدیر حوزه‌های علمیه گزارش عملکرد مرکزوکلای قوه قضائیه را درخور تحسین دانست و افزود: اقدامات این مرکز در حوزه بین الملل با توجه تاکیدات رهبرمعظم انقلاب بر ضرورت پیگیری‌های حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین الملل مایه خرسندی است و باید ادامه دار باشد.

آیت الله اعرافی با اشاره به یکی از مباحث مهم اخلاق و معارف اسلامی گفت: یک سری علل و عوامل بسته شرایطی که در آن قرار می‌گیریم موجب افزایش ارزش اقدامات صورت گرفته می‌گردد؛ همچنین که اگر یک سری عوامل نامناسب در موقعیت کار صورت گیرد، موجب ضد ارزش شدن آن خواهد شد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در توضیح این مطلب افزود: کار در حوزه قضا از جمله موارد قرب الهی است که اگر با برخی عوامل عجین شود، اجر آن مضاعف و همچنین اگر با یکسری عوامل نامناسب همراستا گردد موجب تخریب و ضد ارزش شدن آن می‌گردد. لذا وقتی دستگاه قضا در چارچوب نظام اسلامی قرار می‌گیرد این موقعیت یک جایگاه ویژه به آن می‌دهد؛ وهرچقدر موج کار این دستگاه بیشتر باشد ارزش و ضد ارزش آن بیشتر می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی در جهان در حال تاثیرگذاری است بیان کرد: امروز بسیاری از جهانیان نگاهشان به نظام جمهوری اسلامی ایران است و عملکرد دستگاه قضا باتوجه به حضورش در نظام ولایی کشور یک منزلت و موقعیت ویژه به جمهوری اسلامی می بخشد.

آیت الله اعرافی با اشاره به علمی بودن عملکرد دستگاه قضایی کشور گفت: اگر تمامی وظایف و اقدامات دستگاه‌های کشور را کنار بگذاریم، در مقابل دستگاه قضایی به صورت علمی و عادلانه پیش برود، مسلماً بر بهبود عملکرد سایر دستگاه‌ها اثربخشی خواهد داشت.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: ما همواره به دوستان در قوه قضائیه تاکید می‌کنیم که عمق علمی کار قضا و وکالت را در دستور کار قرار دهند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به تحولات سازنده ای که در دستگاه قضایی ایجاد شده است، گفت: کار قضا و وکالت با فقه و شریعت اسلامی عجین است و اگر افراد حاضر در این حوزه خود را مزین به این تخصص نمایند اقدامات و نتایج موثری خواهد داشت.

وی افزود: نکته مؤثر دیگر در این عرصه، طراز شخصیت معنوی و اخلاقی و روحی در میان اعضای دستگاه قضاست. چرا که انتظار از قاضی و وکیل بسیار بالاست و باید در برابر موج‌ها شکننده نباشد و این نیازمند یک رویکرد اخلاقی و تقویت بنیه اعتقادی است.

آیت الله اعرافی مجهز شدن و بهره مندی از فناوری‌های روز را یکی دیگر از نکات قابل توجه در بهبود شرایط قضایی کشور دانست و ادامه داد: امروز با توجه به رشد سریع فناوری در جهان می‌بایست ساختار دستگاه قضایی کشور به آن مزین شود و این موضوع نقش سازنده ای در تحکیم امور و اهتمام بهتر به امورات مردم دارد.

عضو فقهای شورای نگهبان یکی از نقاط قوت دستگاه قضا را نگاه پیشگیرانه و علمی حاکم بر آن دانست و ابراز کرد: این عملکرد و نگاه ویژه باید در پس و پیش خود یک تحلیل علمی داشته باشد و براساس آن مبانی پیشگیری از وقوع آفات را مشخص و برای آن برنامه ریزی نماید.

عضو مجلس خبرگان رهبری در توصیه به رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، گفت: تأمین عدالت موجب عزت نظام می‌شود و در این مسیر هرچقدر نهاد وکالت بتواند به محرومین خدمت کند و این خدمات توسعه یابد، دستاورد بزرگ‌تر و اثرات سازنده آن برای ملت و کشور نمایان‌تر خواهد شد.

آیت الله اعرافی در ادامه خطاب به رئیس و معاونین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: بحث دیگری که در حوزه فعالیت شما می‌تواند معجزه گر باشد بحث مشاوران خانواده است که ما از آن حمایت ویژه می‌کنیم و به آن می‌پردازیم، اما باید بن مایه‌های این مشاوره تقویت شود و با بهره گیری از الگوهای روز دنیا و مطابقت آن با اصول و عقاید اسلامی و بومی سازی آن، به تقویت بنیان خانواده و جامعه اهتمام ورزید.

مدیرحوزه های علمیه کشور بیان کرد: در بحث حقوق عامه بنده مطلع هستم که ورود دستگاه قضا موجب جلوگیری از فسادهای بزرگی در داخل کشور گردیده و این رویه موجب اعتماد آفرینی برای دستگاه قضا و نظام می‌باشد.

وی با تقدیر از مرکز وکلای قوه قضائیه در زمینه اقدامات بین المللی گفت: یکی از مهمترین بخش فعالیت‌های مرکز وکلا و دستگاه قضا امروز در حوزه بین‌الملل است که اخیراً رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره فرمودند، لذا در این راستا ما به یک حضور گفتمانی نیاز داریم که باید به لحاظ علمی و مالی حمایت و پشتیبانی شود.

آیت الله اعرافی افزود: ما با این رویکرد سازنده باید خود را در مجامع علمی جهانی و نشست‌های بین المللی مطرح کنیم، چرا که می‌توانیم یک نظام حقوقی و قضایی جدید برای دنیا ایجاد کنیم، لذا ما در این مسیر آماده ایم تا توان و ظرفیت‌های حوزه را پای کار بیاوریم. ما در حوزه‌های علمیه مباحث حقوقی و فقه معاصر را کار کرده ایم و می‌توانیم با قوه قضائیه همکاری بیشتری داشته باشیم و رشته‌های مرتبط را تقویت کنیم.

آیت الله اعرافی ادامه داد: ما در حوزه‌های علمیه در محورهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی می‌توانیم همکاری‌ها بیشتری را با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رقم بزنیم که موجب اعتلای جایگاه حقوقی و قضایی کشور گردد.

وی افزود: تفاهم‌نامه خوبی با قوه قضائیه داریم و می‌توانیم ذیل آن هم افزایی بیشتری با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز داشته باشیم، چرا که نگاه ما به بحث تفاهمنامه های همکاری، یک نگرش عملیاتی است که بتواند یک چشم انداز مشخص و با اهداف معین را دنبال کند و این مهم را می‌توان با همکاری میان دو مجموعه حاصل نمود.

در پایان، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور از سوی طرفین امضا و تبادل گردید.