آیت الله اعرافی به کشور مالزی سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و هیئت همراه به کشور مالزی عزیمت کردند.

این سفر به دعوت مشترک انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، وزیر دین این کشور و دبیرکل رابطة العالم الاسلامی و جهت حضور در «دومین کنفرانس بین‌المللی رهبران دینی» با موضوع «نقش رهبران دینی در حل منازعات» صورت پذیرفت.

ملاقات با شخصیت‌های بین‌المللی حاضر در کنفرانس و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مالزی، بازدید از مراکز علمی و دانشگاهی، ملاقات با ایرانیان مقیم و دانشمندان علوم انسانی و اسلامی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سفر است.