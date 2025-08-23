به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیسزاده شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که با حضور مسئولان و جامعه پزشکی در شبستان نجمه خاتون (س) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به خطبههای جانسوز امیرالمؤمنین (ع) در سوگ پیامبر اکرم (ص) و حضرت زهرا (س) اظهار کرد: کلام معصومین (ع) همواره در سختترین مصیبتها تسلای دل مؤمنان بوده و باید در آئینهای عزاداری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با طرح پرسشی درباره جایگاه پیامبر اسلام (ص) در پویایی علم پزشکی، افزود: در دوران بعثت، برخی مراجعه به طبیب را خلاف قضا و قدر میدانستند، اما پیامبر مکرم اسلام این تفکر را رد کردند و فرمودند: یعنی ای مردم، درمان کنید که هر دردی درمانی دارد و این نگاه الهامبخش راه را برای توسعه دانش پزشکی در جهان اسلام هموار ساخت.
رئیسزاده با اشاره به روایت تاریخی احمد بن اسحاق قمی و پاسخ امام حسن عسکری (ع) تصریح کرد: این شواهد تاریخی نشان میدهد که درمان و بهرهگیری از دانش پزشکی در سیره اهلبیت (ع) مشروع و ضروری بوده است و همین رویکرد، زمینهساز شکوفایی دوران طلایی پزشکی اسلامی در زمان بزرگانی چون ابنسینا، محمد بن زکریای رازی و علی بن عباس اهوازی شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی یادآور شد: امام خمینی (ره) درباره ابنسینا میفرمایند، او نابغه کبری و اعجوبه عظما بود و کسی همسنگ او نیامده است و این تعبیر نشان میدهد که طب اسلامی بر پایه عقلانیت و دانش استوار بوده و طب مدرن امروز ادامه همان مسیر علمی است.
وی با انتقاد از جریانهایی که با سوءاستفاده از دین، علم پزشکی را نفی کرده یا حتی دست به سوزاندن کتابهای علمی میزنند، تأکید کرد: همانگونه که پیامبر اسلام علم دین و علم بدن را در کنار هم قرار دادند، امروز نیز حوزههای علمیه باید نقش تاریخی خود را در پشتیبانی از جامعه پزشکی ایفا کنند.
رئیسزاده با بیان اینکه فقاهت و طبابت دو رکن اساسی جامعه هستند، افزود: پیشرفت پزشکی ایران نیازمند همراهی علما، حمایت حوزههای علمیه و انسجام جامعه پزشکی است.
وی در پایان ضمن تقدیر از پزشکان و خانوادههای آنان خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی با ایثار و خدمت صادقانه نقش خطیری در تعالی کشور بر عهده دارد و استمرار این مسیر، نیازمند حمایت معنوی و فکری حوزههای علمیه و قدردانی همهجانبه از تلاشهای پزشکان است.
نظر شما