شاخص دسترسی به اولین ویزیت پزشک در قم بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که به همت دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی استان قم در شبستان نجمه خاتون (س) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، ضمن تبریک این روز به جامعه پزشکی و خانواده بزرگ سلامت استان اظهار کرد: یاد و نام حکیم نامدار جهان اسلام، بوعلی‌سینا را گرامی می‌داریم که قله‌ای درخشان در تاریخ علم و پزشکی است.

وی با استناد به احادیث اسلامی درباره اهمیت جایگاه پزشک افزود: امام صادق (ع) می‌فرمایدهیچ سرزمینی از سه طایفه بی‌نیاز نیست؛ فقیه پرهیزگار، زمامدار نیکوکار و پزشک ماهر و مورد اعتماد و همچنین امیرالمؤمنین علی (ع) دانش را به دو بخش «دانش دین» و «دانش سلامت بدن» تقسیم می‌کنند که این خود نشانگر اهمیت بی‌بدیل پزشکی در اسلام و جایگاه سلامت به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: سلامت حقی همگانی است که هم در قرآن کریم، هم در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اسناد بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت بر آن تاکید شده و بنابراین پزشکان باید علاوه بر تسلط بر دانش روز دنیا، با شاخص‌های سلامت جامعه، مسائل اجتماعی، تبعیض‌ها و نابرابری‌های سلامت، بیمه و تأمین اجتماعی نیز آشنا باشند تا در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه سلامت نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

ابرازه پزشک را «دانشمند مسئول» معرفی کرد و گفت: پزشک تنها درمانگر نیست، بلکه آموزش‌دهنده، مدافع سلامت عمومی، مسئول ارتباط با جامعه و در عین حال آرام‌بخش و تسلی‌بخش بیماران است و به همین دلیل، پزشک باید جامعیت داشته و همواره دانش خود را به‌روز نگاه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استان قم در حوزه سلامت بیان کرد: تمامی روستاهای استان به خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت دسترسی دارند و شاخص دسترسی به اولین ویزیت پزشک عمومی و متخصص در قم بالاتر از میانگین کشوری است و هیچ بیماری به دلیل کمبود تخت بیمارستانی از خدمات بستری محروم نمی‌ماند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر اهمیت ارتقای شاخص‌های بهداشتی افزود: در عین حال در برخی شاخص‌ها همچون چاقی، دیابت، فشار خون، کمبود ید در کودکان و مادران باردار و همچنین برخی سرطان‌ها، وضعیت مناسبی در قم نداریم و از این رو افزایش «سواد سلامت» عمومی یک ضرورت جدی است که همه دستگاه‌ها باید برای آن برنامه‌ریزی کنند.

وی از چالش‌های سلامت استان قم نیز یاد کرد و گفت: این استان در زمینه‌هایی مانند رواج شبه‌علم، مداخله افراد غیرمتخصص در امور پزشکی و کاهش پوشش واکسیناسیون با مشکلاتی مواجه است که مقابله با آن نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است.

ابرازه همچنین به اقدامات صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت پزشکان اشاره و تصریح کرد: در دوره اخیر شاهد کاهش ۴۲ درصدی مهاجرت پزشکان، ارتقای وضعیت معیشتی و معنوی آنان و افزایش حقوق دستیاران پزشکی بوده‌ایم که هرچند بخشی از مشکلات این قشر را کاهش داده است، اما نیازمند حمایت‌های بیشتر هستیم.

