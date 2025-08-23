به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد سعیدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با استاندار قم و مدیران استانی به مناسبت هفته دولت در حرم بانوی کرامت، بر اهمیت وحدت و همراهی مردم با مدیران و مسئولان در شرایط حساس فعلی تأکید کرد و گفت: تاریخ نشان میدهد که موفقیت امت اسلامی در گرو همدلی با رهبران دینی و سیاسی است و نبود این همراهی، حتی پیامبر اکرم را با مشکلات و ناکامی مواجه کرده است.
امام جمعه قم با اشاره به تجربه پیامبر اسلام در مدینه بیان کرد: پیامبر در مسیر تشکیل حکومت با چالشهایی مانند وجود منافقان و اختلافات میان قبایل مواجه شد، اما با تدبیر آنها را به فرصت تبدیل کرد و امت اسلامی را به وحدت دعوت نمود.
تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) به موضوع نصب حجرالاسود نیز اشاره کرد و گفت: در زمانی که قبایل مکه بر سر نصب این سنگ مقدس اختلاف داشتند، پیامبر با درایت خاص خود همه قبایل را در تصمیمگیری سهیم کرد و خود شخصاً حجرالاسود را در جای خود قرار داد که این نمونهای از مدیریت خردمندانه و مشارکتی در بحرانها است.
آیتالله سعیدی همچنین با اشاره به روزهای پایانی پیامبر، یادآور شد: حتی در حضور ایشان نیز نبود همراهی مردم مشکلات و اختلافات را به دنبال داشت و این موضوع عبرتی تاریخی برای امروز است.
امام جمعه قم با بیان اینکه امروز وظیفه مدیران و مردم است تا با حفظ وحدت و انسجام، از میراث پیامبر و اهل بیت پاسداری کنند، افزود: همانگونه که تاریخ درباره قاتلان امام حسین قضاوت کرده است، رفتار مدیران و مردم نیز در روزگار حاضر ثبت و ماندگار خواهد شد.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: دشمن امروز علاوه بر تهدیدهای نظامی، با جنگ رسانهای و تخریب شخصیت مدیران در پی تضعیف نظام است.
نماینده ولی فقیه در استان قم تأکید کرد: در پرتو رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب مسیر نظام روشن است و مدیران باید با الگوگیری از سیره پیامبر مراقب نفوذیها باشند، آبروی یکدیگر را حفظ کنند و هفته دولت را فرصتی برای خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از اعتبار نظام بدانند.
آیتالله سعیدی در پایان به بازدیدهای سرزده رئیسجمهور از استانها اشاره کرد و گفت: این اقدامات شجاعانه برای کنار زدن واسطهها انجام میشود، واسطههایی که در گذشته زمینهساز شهادت بزرگان انقلاب بودند.
