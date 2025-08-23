به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی در سالروز شهادت امام رضا (ع) برنامههایی همچون «اندوه سفر»، «پناه پهلوانان»، «به نام عشق»، «دروازه بهشت»، «شور و شعور»، «در آستان خورشید»، «مرثیه»، «سرزمین من»، «پیام آفتاب»، «سهم من»، «هر طرف صدای تو» و «به وقت گفتگو» را پخش میکنند.
رادیو ایران؛ خادمی تا آستان خورشید
برنامه «به نام عشق» به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) ساعت ۹ از رادیو ایران پخش میشود. این برنامه با محور قرار دادن مفهوم «خادمی» در اندیشه رضوی، به واکاوی معنای خدمتگزاری از منظر سیره امام رضا (ع) میپردازد که با اجرای حمیدرضا رضایی روانه آنتن میشود.
رادیو جوان؛ حکایت غریب
شبکه رادیویی جوان، مجموعهای از برنامههای مناسبتی همچون «صحن امام رضا (ع)»، «با تو حالم خوبه» (به صورت زنده از مشهد مقدس)، «سهم من»، «اینجا شب نیست» (به طور مشترک و زنده از رادیو جوان و رادیو اربعین)، «حکایت غریب»، «چند میزان عشق» و «خانه پدری» را تدارک دیده است. این برنامهها با رویکردی متنوع شامل روایتگری از سیره رضوی، گفتگو با زائران و ... پخش میشود.
رادیو فرهنگ؛ روایت دلدادگی
برنامه «سرزمین من» از صحن حرم مطهر رضوی با روایتهایی از هجرت و غربت امام هشتم (ع)، گفتگوهای کارشناسی درباره ولایتپذیری و ... ساعت ۱۳ روی آنتن رادیو فرهنگ میرود. برنامه «غریبانه» این شبکه، شامل بخشهای نمایشی زنده، شعرخوانی، معرفی کتاب، گفتگو با نویسنده و ... است. برنامه «ایران امام رضا»، گزارشی از پیاده روی زائران به سمت مشهد خواهد بود.«یک لقمه برکت»، «صبح به وقت فرهنگ»، «ققنوس» و «آسمان هشتم» از دیگر تدارکات این شبکه رادیویی است.
رادیو تهران؛ همراه با خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع)
برنامه «عصر تهران» ساعت ۱۶ با گویندگی الهام شوقی روی آنتن رادیو تهران میرود. ارتباط با گزارشگران پیاده روی طریق و ارتباط با خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع) از بخشهای برنامه است. همچنین برنامههای «باغ فیض»، «در آستان خورشید» و «از آستان تا آسمان» از دیگر تدارکات این شبکه هستند.
رادیو گفتگو؛ بررسی آداب زیارت
برنامههای «به وقت گفتگو» و «روی موج گفتگو» ساعت ۶ با موضوع تبیین شخصیت امام رضا (ع) روی آنتن میروند. این برنامهها، شامل بخشهایی همچون حضور مداحان اهلبیت (ع)، ارتباط زنده با مشهد مقدس، گفتگو با شاعران آیینی و کارشناسان مذهبی، بررسی آداب زیارت بهویژه توصیه به زیارت امام رضا(ع) و ... است.
رادیو ورزش، توسعه فرهنگ پهلوانی
«پناه پهلوانان»، ویژه برنامه رادیو ورزش است که با موضوع توسعه فرهنگ پهلوانی و معارف اهل بیت (ع) پخش میشود. «مدال عاشقی»، «خادمان حرم» و «نجوای دل» از بخشهای این برنامه محسوب میشود که با معرفی ورزشکارانی که مدال خود را به مشهد اهدا کردند و خدام ورزشکار افتخاری حرم حضرت رضا (ع) همراه است. «خادم الرضا» دیگر برنامه رادیو ورزش است.
رادیو پیام؛ پیام آفتاب
برنامه «پیام آفتاب» با موضوع مروری بر زندگی امام رضا (ع) و تاثیر این امام در گسترش شیعه در ایران از رادیو پیام پخش میشود.
رادیو اقتصاد؛ روایت معنویت در دل فعالیتهای اقتصادی
برنامه «دروازه بهشت» در قالب یک مستند روایی در پنج پرده طراحی شده است که ساعت ۱۰ از رادیو اقتصاد پخش میشود. این برنامه تلاش دارد تا نگاهی متفاوت و عمیق به جایگاه حرم مطهر رضوی و ارادت مردم به امام رضا (ع) ارائه دهد. گفتگوهای گزارشی و مستند با زائران حرم رضوی بخشهای مختلف برنامه را شامل میشود.
رادیو معارف؛ تبیین محبت و مودت
برنامه «مرثیه» با هدف تبیین محبت و مودت به اهل بیت (ع) به تهیهکنندگی روح الله اسماعیلی و اجرای رضا ملایی ساعت ۹ از حرم امام رضا (ع) روی آنتن رادیو معارف میرود.
