اجرای طرح امنیت محله محور در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: طرح امنیت محله محور با هدف برخورد با فروشندگان مواد مخدر در سطح شهرستان آزادشهر اجرایی شد.
وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسیهای میدانی، نقاط جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در بازرسی از این محلها تعداد ۹ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.
سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر با بیان این مطلب که مقدار ۳ کیلو و ۴۹۰ گرم مواد مخدر سنتی و صنعتی، آلات استعمال و توزین از خرده فروشان کشف شد، گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
اسکندریان با اشاره به اینکه مقابله با فروشندگان و حمل کنندگان مواد مخدر همواره در دستور کار پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
نظر شما