اجرای طرح امنیت محله محور در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: طرح امنیت محله محور با هدف برخورد با فروشندگان مواد مخدر در سطح شهرستان آزادشهر اجرایی شد.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های میدانی، نقاط جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در بازرسی از این محل‌ها تعداد ۹ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر با بیان این مطلب که مقدار ۳ کیلو و ۴۹۰ گرم مواد مخدر سنتی و صنعتی، آلات استعمال و توزین از خرده فروشان کشف شد، گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

اسکندریان با اشاره به اینکه مقابله با فروشندگان و حمل کنندگان مواد مخدر همواره در دستور کار پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.