۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

دستگیری متهمان تحت تعقیب در آزادشهر

آزادشهر-سرپرست فرماندهی انتظامی آزادشهر از اجرای طرح دستگیری متهمان تحت تعقیب مراجع قضائی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب و متواری، دستگیری این افراد قانون گریز در دستور کار پلیس‌های تخصصی و مأموران انتظامی آزادشهر قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا طی یک ماهه گذشته ۳۸ متهم تحت تعقیب شناسایی و طی چند عملیات پلیسی دستگیر شدند.

اسکندریان ادامه داد: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی، متهمان تحت تعقیب مراجع قضائی فراری به طور ویژه از اولویت برنامه‌های پلیس در این شهرستان است.

سرپرست انتظامی آزادشهر از شهروندان خواست، هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص مخلان نظم و امنیت عمومی که شهروندان دارند، آن را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد خبر 6568600

