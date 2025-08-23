مدنی زاده و ظفرقندی به کمیسیون های مجلس می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته جاری سید علی مدنی‌زاده و محمدرضا ظفرقندی وزرای اقتصاد و دارایی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، به کمیسیون‌های مربوطه خود در مجلس می‌روند.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، هفته جاری با دعوت از وزیر اقتصاد عملکرد تبصره ۱۵ لایحه بودجه را که درباره موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی است، را مورد بررسی قرار می‌دهند و وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه گزارش در این خصوص به کمیسیون خواهد رفت. همچنین وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و ارائه گزارش در مورد نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور، در نشست هفته جاری کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دعوت شده است.

شایان ذکر است، نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته آتی (۴ شهریور ماه) با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار خواهد شد. همچنین در همین روز دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سوالات جلیل مختار نماینده مردم آبادان (۶ فقره)، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت (۱ فقره)، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان (۳ فقره)، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد (۱ فقره)، بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس (۱ فقره)، حمید رضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز (۱ فقره) و علیرضا عباسی نماینده مردم کرج (۱ فقره)، خواهد بود.