ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در برخورداری از فناوری صلحآمیز هستهای، اظهار کرد: طبق ماده ۴ معاهده NPT و ماده ۲ اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، داشتن فناوری صلحآمیز هستهای از جمله غنیسازی، حق مسلم ایران است و هیچکس نمیتواند کشورمان را از این حق محروم کند.
وی با بیان اینکه برخی اظهارات مطرحشده از سوی مقامات غربی بهویژه آمریکاییها درباره حق غنیسازی ایران صرفاً زبان زور است، افزود: جمهوری اسلامی ایران و ملت ما هرگز زیر بار زور نرفتهاند و نخواهند رفت، چرا که معتقدیم حتی اگر به فرض ایران از برنامه هستهای خودش هم عقبنشینی کند، آنها باز هم دست از دشمنی با ما برنمیدارند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع اخیر فرانسه، گفت: فرانسویها به صراحت اعلام کردهاند که تنها به دنبال محدود کردن برنامه هستهای ایران نیستند، بلکه خواستار محدودیت در توان موشکی و منطقهای کشورمان نیز هستند، این نشان میدهد که مشکل اصلی آنها با مؤلفههای قدرت ایران است.
وی ادامه داد: غرب بهویژه ایالات متحده توان و تحمل یک ایران قدرتمند را ندارند و هدف نهاییشان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران است؛ مسئلهای که در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز بهوضوح آشکار شد و با وجود آنکه تمام غرب پشت سر نتانیاهو صف کشیدند، اما راه به جایی نبردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مشکل غرب فقط با جمهوری اسلامی نیست بلکه با ایران قدرتمند است، تصریح کرد: آنان تحمل یک کشور قدرتمند در منطقه را ندارند، چرا که هدفشان تضمین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه است.
رضایی همچنین تاکید کرد: اگر آنها بتوانند ایران را مهار کنند، قطعاً به سراغ سایر کشورهای منطقه نیز خواهند رفت، چرا که هدفشان تصرف غرب آسیا به عنوان قلب انرژی جهان است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر این نقشه ایستاده است، اظهار کرد: ما قدرتمندیم و از حیثیت، مرزهای کشورمان، منافع و مردممان دفاع میکنیم. ما در دفاع از منافع و مردم خود استوار ایستادهایم.
رضایی در ادامه با اشاره به مواضع اخیر کشورهای اسلامی، گفت: خوشبختانه در اجلاس استانبول برای نخستین بار ۵۷ کشور اسلامی جمع شدند و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوز به کشورمان را محکوم کردند که اگرچه کمسابقه بود، اما انتظار میرود مواضع عملی و قویتری اتخاذ شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ایران امنیت خود را از هیچ کسی گدایی نمیکند، متذکر شد: در جنگ ۱۲ روزه نیز دیدید که ایران بدون نیاز به کمک دیگران، ضربه سختی به پایگاه نظامی آمریکا وارد کرد و همانجا بود که آمریکاییها برای آتش بس التماس کردند.
نظر شما