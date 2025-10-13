جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با سیدعلی مدنی زاده، اظهار داشت: جلسه شب گذشته نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه سازنده و ارزندهای بود که در آن برنامههای وزارت اقتصاد و دغدغههای نمایندگان مجلس مطرح شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به صحبتهای وزیر اقتصاد در این نشست گفت مدنیزاده در این جلسه برنامههای راهبردی و اقدامات انجام شده توسط وزارت اقتصاد را تشریح کرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر اقتصاد در این نشست با اشاره به برنامههای کلان وزارتخانه جهت توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی، خاطرنشان کرد که در ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود درگیر مسائل کلی وزارتخانه بوده و قرار هست عقب ماندگیهای گذشته جبران شود.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست انتقاداتی را نسبت به عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه اقتصاد مطرح کردند که وزیر اقتصاد قول داد این دغدغهها و نگرانیها مورد توجه قرار گرفته و رفع شود.
قادری ادامه داد: برخی نمایندگان در این جلسه خاطرنشان کردند که به مقررات و قوانین حوزه تسهیل فعالیت کسب و کارها یا مولدسازی و تأمین مالی توجه نمیشود و ظرفیتهای خالی گستردهای در این بخشها وجود دارد.
وی با بیان اینکه برگزاری این گونه جلسات، ابتکار خوبی است و به بهبود تعاملات وزارت اقتصاد و مجلس کمک میکند، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با وزارت اقتصاد میتواند کمک زیادی به بهبود تعامل وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اقتصادی با مجلس شورای اسلامی کمک کرده، طرحهای مرتبط اقتصادی را پیش برده و گرههای موجود را برطرف کند.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این نشستها و گفت وگوها به توسعه تعاملات مجلس و دولت کرده و باعث میشود که از ظرفیتهای خالی و مغفول مانده بهتر استفاده شود.
