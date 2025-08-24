کشف ۳ میلیون قرص‌ لاغری مرگبار؛ هشدار درباره فروش داروهای بدون مجوز

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در تهران، یک کارگاه مخفی با ادعای تولید قرص‌های لاغری گیاهی، زندگی بسیاری از مردم را به کابوس تبدیل کرد. قرص‌هایی که نه تنها مجوز ندارند، بلکه ترکیبات مخدر شیشه در آنها کشف شده و جان مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. خوشبختانه این کارگاه زیرزمینی توسط پلیس پایتخت شناسایی و عوامل آن دستگیر شدند.

سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ درباره این موضوع اعلام کرد: در چند ماه اخیر بیش از ۳ میلیون قطعه قرص لاغری کشف شده که همه دارای مقادیر قابل توجهی متا مفتامین هستند. این مواد باعث کاهش اشتها و لاغری می‌شوند اما سلامت جسم و روان مصرف‌کنندگان را به شدت به خطر می‌اندازند.

وی تصریح کرد: ظاهر بسته‌بندی این قرص‌ها بسیار حرفه‌ای و فریبنده است و حتی دارای هولوگرام هستند، اما وقتی آزمایش می‌شوند، ترکیبات خطرناکی از مواد مخدر در آنها یافت می‌شود. مصرف این قرص‌ها نه تنها باعث کاهش وزن سالم نمی‌شود، بلکه آسیب‌های جدی جسمی و روانی در پی دارد.

سوءاستفاده از اعتماد مردم در حوزه پزشکی و دارویی رو به افزایش است

همچنین سعید احمد بیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با بیان اینکه سوءاستفاده از اعتماد مردم در حوزه پزشکی و دارویی رو به افزایش است، گفت: در حوزه سلامت مردم، مداخلات غیرمجاز و فروش داروهای بدون مجوز که عمدتاً در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند، به طور چشمگیری افزایش یافته است. این داروها عمدتاً به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند و اکثراً حاوی مواد مخدر و محرک مانند متا مفتامین (شیشه) هستند.

وی افزود: تبلیغ این داروها جرم مستقل است و مسئولان قضائی با جدیت با این تخلفات برخورد می‌کنند. شکایت‌های متعدد مردم نشان می‌دهد که این داروها عوارض جبران‌ناپذیری به سلامت جسم و روان مصرف‌کنندگان وارد کرده‌اند.

از ادعای داروی گیاهی تا حقیقت مخدر شیشه‌

همچنین یک متهم در این پرونده که لیسانس شیمی دارد، ابتدا ادعا می‌کرد ترکیبات گیاهی را با تجربه خودش مخلوط می‌کند و قرص‌های لاغری می‌سازد. اما فیلم‌ها و مدارک پلیس نشان داد که در کارگاه وی ۳ کیلو شیشه کشف شده است.

وی با صراحت گفت: شیشه را از آشنا تهیه می‌کردم، پودرهای لاغری گیاهی را با آن مخلوط کرده و در کپسول‌های شیک و بسته‌بندی زیبا می‌ریختیم. این قرص‌ها از طریق عطاری‌ها و فضای مجازی به فروش می‌رسیدند.

تجربه تلخ یک مصرف‌کننده؛ قرص‌هایی که جانم را به خطر انداخت

یکی از آسیب‌دیدگان از مصرف این قرص‌ها می‌گوید: اولش خوشحال بودم، چون خیلی سریع وزنم کم شد و احساس سیری شدیدی داشتم. اما چند روز بعد، خوابم به کلی مختل شد، تپش قلب شدید گرفتم، فشارم بالا رفت و توهم پیدا کردم. وقتی به آن پزشک مراجعه کردم، جوابگو نبود و من را بلاک کرد.

واقعیت تلخ قرص‌های لاغری

اکرم عابدی، مسئول آزمایشگاه پلیس مواد مخدر تهران بزرگ اظهار داشت: آزمایش‌ها نشان داده که در هر ۱۰۰ گرم از این قرص‌ها، حدود ۳ گرم متامفتامین (شیشه) وجود دارد. این ماده محرک باعث وابستگی شدید و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اندام‌های حیاتی مانند کبد، کلیه، پوست، مو، دندان‌ها و سلامت روان می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصرف‌کنندگان پس از قطع مصرف، به دلیل وابستگی شدید و عوارض جسمی، دوباره به مصرف این قرص‌ها روی می‌آورند و در نهایت چرخه اعتیاد ادامه پیدا می‌کند.