به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی به هویت معلوم در سطح یکی از محله‌های خرم‌آباد که اقدام به فروش مواد مخدر می‌کرد مطلع و موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی قضائی و طی عملیاتی در بازرسی از مخفیگاه فرد موردنظر مقدار ۲۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان، گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ علیپور ضمن هشدار به سوداگران مرگ، بیان داشت: عملیات پلیس و طرح‌های مبارزه با مواد مخدر در سطح استان به‌صورت گسترده استمرار خواهد داشت.