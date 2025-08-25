  1. استانها
کشف ۳ کیلوگرم مواد مخدر در رامیان

رامیان - فرمانده انتظامی رامیان از کشف سه کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز توسط پلیس مواد مخدر شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، متهم شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی و طی یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی رامیان ادامه داد: متهم دارای سوابق کیفری متعددی بوده که در بازرسی از مخفیگاه او مقدار سه کیلوگرم مواد مخدر کشف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

