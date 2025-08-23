  1. جامعه
  2. شهری
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

پایان بازسازی ۹۰ درصد واحدهای آسیب‌دیده تهران در جنگ ۱۲ روزه

پایان بازسازی ۹۰ درصد واحدهای آسیب‌دیده تهران در جنگ ۱۲ روزه

معاون شهردار تهران از بازسازی و آماده‌سازی بیش از ۹۰ درصد از واحدهای آسیب‌دیده شهری خبر داد و اعلام کرد بازسازی حدود ۱۱۰ واحد با تخریب شدید، دست‌کم دو سال زمان خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون شهردار تهران، اعلام کرد: در تهران حدود ۸۲۰۰ واحد در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده بود که بخش عمده‌ای از آنها، تقریباً ۵۵۰۰ واحد، دچار تخریب جزئی شده بودند. این واحدها اسکان پیدا کردند و از نظر ما کار مربوط به آنها به پایان رسیده است. همچنین، حدود ۲۴۰۰ واحد نیز تخریب متوسط داشتند که نزدیک به ۹۰ درصد این واحدها نیز بازسازی شده و آماده تحویل است. مراحل نهایی شامل تعویض شیشه‌ها، فریم‌ها و رنگ‌آمیزی نیز در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اما حدود ۱۱۰ واحد باقی مانده که میزان تخریب آنها بیشتر است و طبیعتاً بازسازی این واحدها حداقل دو سال زمان می‌برد. در خصوص این واحدها، ما با مالکان توافق می‌کنیم و یا سازنده‌ای را که خودشان معرفی می‌کنند، پذیرفته و یا سازنده‌های معرفی شده از سوی شهرداری وارد عمل می‌شوند. در نهایت، قراردادی بین ما و سازنده بسته می‌شود و هزینه ساخت توسط مالکان پرداخت می‌شود.

کد خبر 6568498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها