خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-حامد عرب زاده: پالایشگاه گاز فجر جم، به عنوان یکی از تأسیسات حیاتی صنعت انرژی کشور، طی جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب‌هایی جزئی شد. این پالایشگاه با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز و تولید مایعات گازی تثبیت شده و LPG، نقش محوری در تأمین انرژی کشور و صادرات فرآورده‌های گازی دارد.

در چنین شرایطی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تضمین تداوم تولید، به یک اولویت استراتژیک برای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران تبدیل شد.

پالایشگاه فجر جم با تولید گاز خشک و مایعات گازی تثبیت شده، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، جریان صادرات LPG و فرآورده‌های گازی را به کشورهای همسایه تضمین می‌کند.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تداوم تولید و صادرات این محصولات را حفظ کرده و مانع اختلال در شبکه انرژی کشور می‌شود.

مدیریت بحران در صنعت انرژی

کارشناسان صنعت انرژی معتقدند که بازسازی موفق پالایشگاه فجر جم، نمونه‌ای از توانمندی صنعت انرژی کشور در مواجهه با بحران‌ها و جنگ‌ها است. این اقدام نه تنها ظرفیت تولید را بازیابی می‌کند، بلکه نشان‌دهنده قدرت سازمانی، هماهنگی میان بخشی و توان مدیریت پروژه‌های بزرگ در صنعت انرژی ایران است.

کارشناس تحلیل گر حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پالایشگاه فجر جم گفت: این پالایشگاه یکی از تأسیسات حیاتی کشور است و هرگونه اختلال در تولید آن می‌تواند زنجیره تأمین انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پس از جنگ، نه تنها ترمیم تجهیزات است بلکه تضمین پایداری شبکه گاز و صادرات فرآورده‌های جانبی را نیز شامل می‌شود.

حمید مرادی افزود: عملیات بازسازی به دو محور اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست نوسازی واحدهای شیرین‌سازی و تولید گاز خشک، و دوم تأمین مایعات گازی تثبیت شده و LPG. این دو بخش مکمل یکدیگرند و هرگونه اختلال در یکی از آنها، اثر مستقیم بر ظرفیت تولید و صادرات دارد.

مرادی درباره استفاده از توان داخلی گفت: یکی از نکات بسیار مثبت این پروژه، تکیه بر توان متخصصان داخلی است. تعمیر و نوسازی تجهیزات پیچیده پالایشگاه بدون بهره‌گیری از دانش داخلی تقریباً غیرممکن است. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت گاز ایران ظرفیت خودکفایی بالایی دارد و می‌تواند در شرایط بحرانی پروژه‌های بزرگی مانند بازسازی فجر جم را مدیریت کند.

وی درباره روند تولید در حین بازسازی افزود: یکی از موفقیت‌های پالایشگاه این است که تولید گاز خشک و فرآورده‌های جانبی در حین بازسازی ادامه دارد. این اقدام، ریسک کاهش عرضه انرژی در کشور را به حداقل می‌رساند و نشان‌دهنده توان مدیریتی پالایشگاه است.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پالایشگاه گاز فجر جم، نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران، استفاده از توان داخلی و برنامه‌ریزی دقیق در صنعت انرژی ایران است. این پالایشگاه با حفظ ظرفیت تولید، ادامه صادرات فرآورده‌های گازی و آمادگی برای فصل زمستان، نقش حیاتی در پایداری شبکه انرژی کشور ایفا می‌کند. تجارب حاصل از این پروژه می‌تواند الگویی برای دیگر تأسیسات استراتژیک کشور در مواجهه با بحران‌ها و آسیب‌های احتمالی باشد.

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجر جم در این زمینه تأکید کرد که بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پالایشگاه فجر جم با تکیه بر توان داخلی و تجربه کارشناسان مجموعه در جریان است.

حمیدالله وردی افزود: عملیات تولید و تصفیه گاز با دریافت گاز از میادین نار، کنگان و عسلویه مطابق تعهدات مصوب ادامه دارد و تمامی اقدامات مرتبط با تولید طبق برنامه‌ریزی و با ثبات مطلوب پیش می‌رود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم فرآیند بازسازی با پشتوانه همت و تجربه همکاران دقیقاً مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده و مورد تأیید مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید انجام شود تا اطمینان بیشتری در حوزه تولید ایجاد شود.

عملکرد درخشان کارکنان در بحران

محمدرضا جولایی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان پالایشگاه در دوران جنگ، عملکرد آنها را درخشان و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مجموعه خواند.

وی افزود: اقدامات مؤثری در راستای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده انجام شده و واحد کالا نیز اقدامات مناسبی در شناسایی اقلام مورد نیاز برای بازسازی به عمل آورده است.

به گفته جولایی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تنها به ترمیم تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه شامل برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین اقلام، زمان‌بندی تعمیرات و هماهنگی بین واحدهای عملیاتی و ستادی است تا بازگشت ظرفیت تولید به شکل پایدار و سریع تحقق یابد.

برنامه‌های زمستان آینده و آمادگی برای تولید حداکثری

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد که پالایشگاه فجر جم برای زمستان آینده آماده‌سازی شده و تولید حداکثری در این فصل دنبال می‌شود.

وی گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، حداقل یک واحد از دو واحد شیرین‌سازی آسیب‌دیده در فصل سرما آماده بهره‌برداری خواهد شد.