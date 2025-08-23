به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر ساماکوف کشور بلغارستان آغاز شد که ملی پوشان جوان کشورمان در دیدار با حریفان خود به بردها و باخت هایی دست یافتند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر زالان پک از صربستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر یوسف توسون از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر راتبک پایازبکوف از قرقیزستان را از پیش برو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف زائور بسلیکویف از روسیه می‌رود.

در وزن ۸۷ کیلوگرم امیرسام محمدی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ آنتونیو لوکاچ از کرواسی را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۹ از سد مارتین لیوساک از نروژ گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محمدی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب الیاس لیسکی از فنلاند شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی صبا پورتسلادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر تالاسبک بوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فتحی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل کوپانی لازلو از مجارستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف علی الیاسوف از روسیه می‌رود.