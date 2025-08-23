  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

یک طلا و یک نقره حاصل کار فرنگی‌کاران ایران در جهان

در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان، نمایندگان کشتی فرنگی در چهار وزن دوم به یک مدال طلا و یک نقره رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان به میزبانی بلغارستان نمایندگان کشتی فرنگی موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره شدند.

نمایندگان کشورمان به ۱ مدال طلا و ۱ مدال نقره چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در بلغارستان دست یافتند.

برای تیم ایران پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم به مدال طلا و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر ۳ از سد توران داش دمیروف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم غلامرضا عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد آندری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۸ بر صفر سایا برونر از سوئیس را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل فیاض بک اشمیرزایف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم احمدرضا محمدیان در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب آریوناس کولیتسوپولوس از یونان شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله نیمه نهایی، محمدیان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل آفان ساماجیچ از بوسنی را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آندری رودین از کرواسی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. صیدی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ از سد ایلیا کوماروف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب ایهور یاکوشنکو از اوکراین شد و صاحب مدال نقره شد.

