 تشکیل کمیته بررسی نتایج تیم ملی کشتی آزاد جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، این کمیته با ریاست ابراهیم مهربان، دبیر فدراسیون کشتی، کار خود را آغاز کرده و قرار است به‌طور ویژه روند آماده‌سازی، عملکرد فنی کشتی‌گیران، عملکرد کادر مربیگری و همچنین نقاط قوت و ضعف تیم ملی جوانان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

هدف از تشکیل این کمیته، ارائه گزارشی جامع از وضعیت فعلی و ترسیم نقشه راهی برای آینده به فدراسیون است و فدراسیون نیز پس از جمع بدنی گزارش ها نتایج را به اطلاع عموم مردم خواهد رساند، تا در دوره‌های بعدی مسابقات جهانی، تیم جوانان ایران با آمادگی بالاتر و نتایج بهتری در میدان حاضر شود.

فدراسیون کشتی تأکید کرده است که خروجی این بررسی‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آتی تیم‌های پایه و همچنین در مسیر کشف و پرورش استعدادهای برتر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.