به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از عصر امروز (شنبه) در شهر ساماکوف بلغارستان در حال برگزاری است.



در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل آفان ساماجیچ از بوسنی را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آندری رودین از کرواسی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. صیدی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ از سد ایلیا کوماروف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب ایهور یاکوشنکو از اوکراین شد و به مدال نقره دست یافت.

