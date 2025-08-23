به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه هاشمی از راه اندازی سه ایستگاه پویش چشم به راهیم ویژه شهادت امام رضا (ع) در محورهای مواصلاتی شمالی استان فارس خبر داد و گفت: استان فارس به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد زائران به مشهد مقدس، همواره در ایام شهادت امام رضا (ع) و دهه پایانی ماه صفر شاهد تردد چشمگیر زائران پیاده و سواره است که به همین دلیل ایستگاه‌های پویش چشم به راهیم ویژه شهادت امام رضا (ع) توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در محورهای مواصلاتی شهرستان‌های آباده، خرم بید، اقلید به عنوان طریق الرضا (ع) راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اهداف این پویش ادامه داد: این ایستگاه‌ها به صورت ابتکاری و همزمان با ایام عزیمت زائران امام رئوف به مشهد مقدس، در راستای تحقق اهداف پویش ملی نه به تصادف و ارائه خدمات متنوع فرهنگی، خدماتی و… به زائران این امام همام راه اندازی شده که تاکنون مورد استقبال پر شور زائران قرار گرفته است.

به گفته سرپرست روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس، این ایستگاه‌ها از دوشنبه ۲۷ مرداد ماه آغاز به کار کرده و تا پنج شهریور ماه ۱۴۰۴ به خدمت رسانی به زائران ادامه خواهند داد.