حمل و نقل مسافر در فارس بدون توقف در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری در تشریح آخرین اقدامات و آمادگی‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس برای مراسم اربعین حسینی سال ۱۴۰۴، گفت: استان فارس با ۱۵۰۰ کیلومتر مسیر مواصلاتی از دو مبدا ورودی آباده و نی‌ریز، پذیرای زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴ است.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل در رفت و آمد و تضمین آسایش و آرامش زائران عزیز در استان فارس، اقدامات گسترده‌ای در زمینه ارتقای ایمنی راه‌ها صورت گرفته است که این اقدامات شامل ارتقا ایمنی رویه راه‌ها، توسعه روشنایی خطی و نقطه‌ای، نصب و اصلاح حفاظ‌های میانی و بهینه‌سازی شیب‌های جاده‌ای می‌شود که چندین ماه گذشته بازدیدها و عملیات اجرایی آنها انجام و تکمیل شده و هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس همچنین به نقش مجتمع‌های خدمات رفاهی در مسیر اربعین اشاره کرد و افزود: در کنار این موارد، ۲۲ مجتمع خدمات رفاهی در سطح محورهای مواصلاتی و کریدور اربعین استان فارس فعال هستند و این مجتمع‌ها، جایگاه‌های مناسبی برای تجدید روحیه و ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران عزیز محسوب می‌شوند و در کنار مجموعه اقدامات ارتقای ایمنی راه‌ها، آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهتر به زائران را دارند.

امیری از راه اندازی دو ایستگاه پویش چشم به راهیم در استان خبر داد و گفت: دو ایستگاه پویش چشم به راهیم در شهرستان نی ریز و رستم آماده پذیرایی و خدمت رسانی به زائرین می‌باشند که این دو ایستگاه خدمات فرهنگی، پذیرایی و استراحت را ارائه می‌دهند.

وی در ادامه به موضوع ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت و افزود: در کنار خدمات جاده‌ای، ناوگان حمل و نقل عمومی نیز با تمام ظرفیت در خدمت زائران و همشهریان عزیز با ظرفیتی بالغ بر ۲۵۰ دستگاه اتوبوس از شرکت‌های بخش خصوصی و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس از بخش کارخانجات و دستگاه‌های دولتی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس افزود: پیش‌فروش بلیط برای این سفرها از ۲۵ تیرماه آغاز شده و زائران عزیز به صورت اینترنتی و حضوری اقدام به تهیه بلیط‌های خود کرده‌اند همچنین تا امروز بالغ بر ۵۰ هزار نفر از ناوگان حمل و نقل عمومی برای عزیمت به مرزهای معین استان فارس، یعنی شلمچه و چذابه، استفاده کرده‌اند و نزدیک به ۱۰ هزار نفر نیز با استفاده از همین ناوگان به استان بازگشته‌اند.

امیری با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، گفت: برای تسهیل در رفت و آمد همشهریان و زائران عزیز، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ۷۰ درصد از ظرفیت اتوبوس‌ها برای مرز شلمچه و ۳۰ درصد دیگر برای اعزام مسافران و زائران به سایر نقاط کشور اختصاص یابد.

وی ادامه داد: هم استانی‌های عزیز نباید نگرانی از بابت خدمات‌رسانی به شهرهای دیگر داشته باشند چرا که خدمات ما مانند قبل ارائه می‌شود و هیچ مشکلی در زمینه خدمت‌رسانی به مردم عزیز وجود ندارد بنابراین آرامش خاطر و اطمینان را نسبت به جابجایی خود داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در پاسخ به این شایعه که برای سفر به استان‌های دیگر تهیه بلیط امکان پذیر نیست، تصریح کرد: همکاران بنده در پایانه مرکزی شهر شیراز مستقر هستند و همانطور که گفته شد ۳۰ درصد اتوبوس‌ها نیز به طور کامل در اختیار مسافران سایر نقاط کشور به غیر از اربعین حسینی قرار دارند بنابراین هیچ دغدغه‌ای در زمینه حمل و نقل عمومی جاده‌ای برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز و سایر مسافران وجود نخواهد داشت لذا مسافران گرامی در صورت داشتن هرگونه مشکل به کارشناسان اداره کل راهداری مستقر در پایانه‌های مسافربری مراجعه کنند تا به مشکلات آنان رسیدگی شود.