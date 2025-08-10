حمل و نقل مسافر در فارس بدون توقف در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری در تشریح آخرین اقدامات و آمادگیهای راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس برای مراسم اربعین حسینی سال ۱۴۰۴، گفت: استان فارس با ۱۵۰۰ کیلومتر مسیر مواصلاتی از دو مبدا ورودی آباده و نیریز، پذیرای زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴ است.
وی ادامه داد: به منظور تسهیل در رفت و آمد و تضمین آسایش و آرامش زائران عزیز در استان فارس، اقدامات گستردهای در زمینه ارتقای ایمنی راهها صورت گرفته است که این اقدامات شامل ارتقا ایمنی رویه راهها، توسعه روشنایی خطی و نقطهای، نصب و اصلاح حفاظهای میانی و بهینهسازی شیبهای جادهای میشود که چندین ماه گذشته بازدیدها و عملیات اجرایی آنها انجام و تکمیل شده و هماکنون به بهرهبرداری رسیدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس همچنین به نقش مجتمعهای خدمات رفاهی در مسیر اربعین اشاره کرد و افزود: در کنار این موارد، ۲۲ مجتمع خدمات رفاهی در سطح محورهای مواصلاتی و کریدور اربعین استان فارس فعال هستند و این مجتمعها، جایگاههای مناسبی برای تجدید روحیه و ارائه خدمات مطلوبتر به زائران عزیز محسوب میشوند و در کنار مجموعه اقدامات ارتقای ایمنی راهها، آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهتر به زائران را دارند.
امیری از راه اندازی دو ایستگاه پویش چشم به راهیم در استان خبر داد و گفت: دو ایستگاه پویش چشم به راهیم در شهرستان نی ریز و رستم آماده پذیرایی و خدمت رسانی به زائرین میباشند که این دو ایستگاه خدمات فرهنگی، پذیرایی و استراحت را ارائه میدهند.
وی در ادامه به موضوع ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت و افزود: در کنار خدمات جادهای، ناوگان حمل و نقل عمومی نیز با تمام ظرفیت در خدمت زائران و همشهریان عزیز با ظرفیتی بالغ بر ۲۵۰ دستگاه اتوبوس از شرکتهای بخش خصوصی و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس از بخش کارخانجات و دستگاههای دولتی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس افزود: پیشفروش بلیط برای این سفرها از ۲۵ تیرماه آغاز شده و زائران عزیز به صورت اینترنتی و حضوری اقدام به تهیه بلیطهای خود کردهاند همچنین تا امروز بالغ بر ۵۰ هزار نفر از ناوگان حمل و نقل عمومی برای عزیمت به مرزهای معین استان فارس، یعنی شلمچه و چذابه، استفاده کردهاند و نزدیک به ۱۰ هزار نفر نیز با استفاده از همین ناوگان به استان بازگشتهاند.
امیری با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیتها، گفت: برای تسهیل در رفت و آمد همشهریان و زائران عزیز، برنامهریزی کردهایم که ۷۰ درصد از ظرفیت اتوبوسها برای مرز شلمچه و ۳۰ درصد دیگر برای اعزام مسافران و زائران به سایر نقاط کشور اختصاص یابد.
وی ادامه داد: هم استانیهای عزیز نباید نگرانی از بابت خدماترسانی به شهرهای دیگر داشته باشند چرا که خدمات ما مانند قبل ارائه میشود و هیچ مشکلی در زمینه خدمترسانی به مردم عزیز وجود ندارد بنابراین آرامش خاطر و اطمینان را نسبت به جابجایی خود داشته باشند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس در پاسخ به این شایعه که برای سفر به استانهای دیگر تهیه بلیط امکان پذیر نیست، تصریح کرد: همکاران بنده در پایانه مرکزی شهر شیراز مستقر هستند و همانطور که گفته شد ۳۰ درصد اتوبوسها نیز به طور کامل در اختیار مسافران سایر نقاط کشور به غیر از اربعین حسینی قرار دارند بنابراین هیچ دغدغهای در زمینه حمل و نقل عمومی جادهای برای خدمترسانی به زائران عزیز و سایر مسافران وجود نخواهد داشت لذا مسافران گرامی در صورت داشتن هرگونه مشکل به کارشناسان اداره کل راهداری مستقر در پایانههای مسافربری مراجعه کنند تا به مشکلات آنان رسیدگی شود.
نظر شما