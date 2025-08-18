به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیری صبح دوشنبه در جمع اصحاب رسانه، در تشریح برنامه‌های این اداره کل در هفته دولت و اقدامات اربعین حسینی ۱۴۰۴ به تبیین جایگاه استراتژیک این استان در نقشه حمل و نقل کشور پرداخت.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل فارس در کریدورهای اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب، فارس را قلب تپنده حمل و نقل و لجستیک ایران نامید.

امیری با بیان اینکه استان فارس کل ظرفیت حمل‌ونقل عمومی را در اختیار دارد، بر آمادگی این استان برای ارائه خدمات جامع حمل و نقل تأکید کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس به ارائه جزئیات آمار و ارقام عملکرد این حوزه در چهار ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: استان فارس با در اختیار داشتن قریب به ۵۵ هزار ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شامل بیش از ۷۰ راننده حرفه‌ای در بخش مسافر و بیش از ۴۸ هزار ناوگان در بخش باری (با احتساب ناوگان عمومی در مجموع قریب به ۵۵ هزار ناوگان)، از ظرفیت‌های بالایی در این عرصه برخوردار است.

وی ادامه داد: در چهار ماه اخیر، ۱۵ میلیون تن کالا جابجا شده است که نقش بسزایی در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایفا کرده است. این میزان جابجایی، رشدی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

امیری تصریح کرد: بیش از ۳.۵ میلیون نفر مسافر در این مدت جابجا شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی در جابجایی مسافر نسبت به سال قبل است.

از دفاع مقدس تا اربعین

امیری با اشاره به نقش‌آفرینی این حوزه در دوران دفاع مقدس و لبیک به فرمان حضرت امام در سال ۱۳۶۲ و متعاقباً فرمان امام خامنه‌ای (مدظله) در جنگ ۱۲ روزه، به پایداری خدمات‌رسانی در سخت‌ترین شرایط اشاره کرد و گفت: باید به نقش مدیریت دولت وفاق در تأمین کالاهای اساسی و عدم ایجاد دغدغه برای مردم در آن دوران اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس در خصوص ایام اربعین، از پوشش خدمات برای زائرین با حدود یکهزار و ۴۰۰ ناوگان خبر داد که این میزان نیز رشد ۳ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

۹۰ پروژه جدید در هفته دولت

امیری به برنامه‌های آتی و پروژه‌های در دست اقدام اشاره کرد و با تأکید بر نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، از ۹۰ پروژه جدید در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد که در هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید و گفت: این پروژه‌ها با تمرکز بر دو همت اعتبار گامی مهم در جهت افزایش رفاه عمومی و توسعه استان خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس با تأکید بر اهمیت تعهد و خدمت به مردم و توسعه سازمانی و اجتماعی کشور، از رسانه‌ها به عنوان بازوان قدرتمند مطالبه‌گری و نقد سازنده یاد کرد و افزود: همکاری میان روشنفکران و خبرنگاران، دستگاه دولتی و جامعه جمهوری اسلامی ایران بستر اصلی رشد و پیشرفت است و این همکاری، زمینه‌ساز رفع مشکلات و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد بود.