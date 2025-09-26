امام جمعه اقلید: شهید سید حسن نصرالله الگوی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید گشول درهسیبی در خطبههای نماز جمعه اقلید با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، گفت: یاد و نام این شهید بزرگوار همچنان در دلهای آزادگان زنده است و راه مقاومت با خون او جان تازهای گرفته است.
وی ادامه داد: سید حسن نصرالله شخصیتی بود که با ایمان عمیق، رهبری شجاعانه و پیوند ناگسستنی با مردم، فرهنگ مقاومت را از یک حرکت محدود به یک جبهه منطقهای و در نهایت به امت مقاومت تبدیل کرد. امروز در سالگرد شهادت این فرمانده شجاع، میبینیم که راه او نه تنها متوقف نشده بلکه جبهه مقاومت بیش از گذشته بالنده و متحد شده است.
امام جمعه اقلید در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود: امنیت امروز ما مرهون خون ۲۱۳ هزار شهید، ایثار ۱۴۰ هزار جانباز و صبر و پایداری آزادگان و خانوادههای آنان است.
حجت الاسلام گشول با بیان آمار شهدای دوران دفاع مقدس گفت: از مجموع ۲۱۳ هزار و ۲۵۵ شهید، بیش از ۱۵۵ هزار نفر مجرد، ۵۵ هزار نفر متأهل و ۷۰۵۴ نفر کمتر از ۱۴ سال سن داشتند. همچنین ۴۴ درصد از شهدا بین ۱۶ تا ۲۰ سال سن داشتند؛ جوانانی که تازه طعم زندگی را چشیده بودند اما برای دفاع از اسلام و میهن جان خود را فدا کردند.
وی با اشاره به حجم تجاوز رژیم بعثی عراق گفت: دشمن با ۱۲ لشکر زرهی و مکانیزه، ۳۶ تیپ مستقل، ۵۴۰۰ تانک و صدها هواپیما و بالگرد به ایران حمله کرد، اما نتیجه چیزی جز شکست، هزاران کشته و دهها هزار اسیر برای رژیم بعث نبود.
امام جمعه اقلید افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان اسلام ۱۹ عملیات بزرگ، ۱۲۵ عملیات کوچک و صدها عملیات دیگر انجام دادند و نشان دادند که اراده و ایمان از سلاحهای مدرن دشمن قویتر است.
حجت الاسلام گشول در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات عمرانی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری، روکش آسفالت راههای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد.
امام جمعه اقلیدهمچنین از اجرای طرحهای مسکن در اقلید خبر داد و تصریح کرد: زمین ۵۰ واحد مسکن برای اقشار کمدرآمد در شهر اقلید تأمین و صدور پروانهها صورت گرفته است و عملیات اجرایی این پروژه آغاز گردیده است.
نظر شما