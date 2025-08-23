به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) غرق عزا و ماتم بود و شیعیان و دلدادگان مکتب اهل بیت (ع) در شیراز به عزاداری پرداختند.
مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر آغاز شد و حجتالاسلام ساجدی سخنرانی کرد.
همچنین حاج خلیل نگهبان با نوای مرثیهخوانی فضای معنوی حرم را به اوج رساند.
این مراسم با حضور پرشور زائران و مجاوران، جلوهای از عشق و ارادت مردم استان فارس به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.
