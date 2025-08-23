  1. استانها
  2. فارس
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

حرم مطهر شاهچراغ(ع) غرق در عزای امام مهربانی‌ها

شیراز- در سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) غرق عزا و ماتم بود و شیعیان و دلدگان مکتب اهل بیت(ع) در شیراز به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) غرق عزا و ماتم بود و شیعیان و دلدادگان مکتب اهل بیت (ع) در شیراز به عزاداری پرداختند.

مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر آغاز شد و حجت‌الاسلام ساجدی سخنرانی کرد.

همچنین حاج خلیل نگهبان با نوای مرثیه‌خوانی فضای معنوی حرم را به اوج رساند.

این مراسم با حضور پرشور زائران و مجاوران، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم استان فارس به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.

